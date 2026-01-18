‘Es falso’: Fiscalía de Sonora frena rumor sobre robo de cadáver en traslado a Mexicali

HERMOSILLO, SON.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora desmintió de manera categórica la información publicada en una página de Facebook que aseguraba el supuesto robo de un cuerpo en el municipio de Sonoyta durante su traslado hacia la ciudad de Mexicali.

Mediante un comunicado, la dependencia señaló que no existe denuncia formal ni registro institucional que confirme los hechos difundidos por la cuenta creadora de contenido, por lo que afirmó que la versión es falsa.

La Fiscalía indicó que, tras realizar verificaciones, no se encontró dato alguno que respalde lo publicado en redes sociales, y sostuvo que se trata de un rumor sin fundamento.

En su posicionamiento, la FGJE advirtió que la difusión de ese tipo de contenidos puede generar desinformación y alarma entre la población, al tratarse de información relacionada con temas de seguridad y justicia.

La institución exhortó a la ciudadanía a no interactuar ni compartir publicaciones provenientes de fuentes no oficiales y a mantenerse informada a través de canales institucionales y medios de comunicación establecidos.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la transparencia y la difusión de información veraz, y llamó a la responsabilidad en el consumo y la divulgación de noticias, particularmente cuando involucran asuntos de procuración de justicia. Con información de El Universal