Es ‘más grande la indignación que el miedo’: Riva Palacio advierte que el asesinato de Carlos Manzo puede detonar una crisis a Sheinbaum

CDMX.- El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, podría convertirse en un punto de quiebre para el actual gobierno. De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, la indignación ciudadana por el crimen está rebasando el miedo, lo que puede amenazar la estabilidad de la administración de Claudia Sheinbaum.

Hoy, en su columna “Estrictamente Personal”, Riva Palacio aborda la reacción social tras el asesinato de Manzo y las crecientes protestas en Michoacán, que incluso se han tornado violentas.

“En zonas controladas por los cárteles de las drogas, fue más grande la indignación que el miedo”, escribe el analista, destacando que las manifestaciones se han extendido desde Uruapan a Morelia, Apatzingán, Pátzcuaro y ahora Lázaro Cárdenas.

Contrario a lo que han señalado medios afines del gobierno de la transformación, el periodista subraya que las manifestaciones han congregado a una amplia “amalgama de cuerpos sociales”, que incluye clases medias, universitarios, campesinos, transportistas y productores agrícolas, muestra del descontento que ha convertido “el coraje de los uruapenses en rabia nacional”.

Para el columnista, el crimen de Manzo representa un momento simbólico en el que el miedo deja de ser freno y se convierte en gasolina que es capaz de precipitar una crisis en el poder.

“Cuando el miedo deja de ser un freno, se convierte en gasolina. En ese instante se rompe dentro de la persona y dentro del sistema el equilibrio entre autoridad y obediencia... El miedo es un instrumento de control. Pero cuando ese miedo se desgasta y deja de funcionar, el poder entra en crisis”, señala.