Es ‘más grande la indignación que el miedo’: Riva Palacio advierte que el asesinato de Carlos Manzo puede detonar una crisis a Sheinbaum

/ 5 noviembre 2025
    Es ‘más grande la indignación que el miedo’: Riva Palacio advierte que el asesinato de Carlos Manzo puede detonar una crisis a Sheinbaum
    El periodista Raymundo Riva Palacio advierte que cuando la “resignación se transforma en rabia organizada” debe ser un signo de alarma para cualquier gobierno. FOTO: ASAID CASTRO/CUARTOSCURO

El periodista considera que aunque es muy pronto considerar el crimen contra el alcalde de Uruapan un catalizador, por ahora está dando como resultado una rabia nacional producto del hartazgo y la impunidad

CDMX.- El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, podría convertirse en un punto de quiebre para el actual gobierno. De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, la indignación ciudadana por el crimen está rebasando el miedo, lo que puede amenazar la estabilidad de la administración de Claudia Sheinbaum.

Hoy, en su columna “Estrictamente Personal”, Riva Palacio aborda la reacción social tras el asesinato de Manzo y las crecientes protestas en Michoacán, que incluso se han tornado violentas.

TE PUEDE INTERESAR: Michoacán: Cuando se pierde el miedo

“En zonas controladas por los cárteles de las drogas, fue más grande la indignación que el miedo”, escribe el analista, destacando que las manifestaciones se han extendido desde Uruapan a Morelia, Apatzingán, Pátzcuaro y ahora Lázaro Cárdenas.

Contrario a lo que han señalado medios afines del gobierno de la transformación, el periodista subraya que las manifestaciones han congregado a una amplia “amalgama de cuerpos sociales”, que incluye clases medias, universitarios, campesinos, transportistas y productores agrícolas, muestra del descontento que ha convertido “el coraje de los uruapenses en rabia nacional”.

Para el columnista, el crimen de Manzo representa un momento simbólico en el que el miedo deja de ser freno y se convierte en gasolina que es capaz de precipitar una crisis en el poder.

“Cuando el miedo deja de ser un freno, se convierte en gasolina. En ese instante se rompe dentro de la persona y dentro del sistema el equilibrio entre autoridad y obediencia... El miedo es un instrumento de control. Pero cuando ese miedo se desgasta y deja de funcionar, el poder entra en crisis”, señala.

CÁRDENAS BATEL TAMBIÉN PIDIÓ APOYO; A ÉL SE LO DIERON, PERO NO A MANZO

Riva Palacio recuerda también en su columna que hace veinte años, cuando Michoacán enfrentó la expansión de La Familia Michoacana, el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel pidió apoyo federal y comenzó la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Cuando Cárdenas Batel era gobernador de Michoacán, Felipe Calderón era el presidente de la República, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum ha responsabilizado de la tragedia de la violencia en México.

TE PUEDE INTERESAR: Vandalizan y queman el palacio de Apatzingán en protesta por el asesinato de Carlos Manzo

“Fue sangrienta (la guerra contra las drogas), pero en mayo de 2011 comenzaron sus resultados: la violencia comenzó a bajar. De esto nadie parece acordarse, pero lo que es inocultable es que Cárdenas no murió. Manzo, que pidió lo mismo, pero se lo negaron, terminó asesinado, critica el periodista.

En redes sociales han circulado diversos videos de las ocasiones en que Manzo, usando las redes sociales o en entrevistas con medios de comunicación, solicitó ayuda del gobierno de Claudia Sheinbaum, a quien incluso invitó a visitar a Uruapan.

Riva Palacio asevera que el Gobierno Federal le falló a Carlos Manzo al dejarlo sin protección pese a sus reiteradas peticiones de ayuda.

Por ello advierte que su asesinato exhibe una fractura profunda entre la sociedad y el poder, donde la violencia es una forma de desesperación y hartazgo, la cual ha quedado manifiesta en las protestas en los municipios de Michoacán.

“Lo que parecía resignación se transforma en rabia organizada. Esa es la verdadera alarma para cualquier gobierno. No el grito, sino el silencio que lo precede, porque cuando la gente deja de tener miedo, el poder deja de tener control. Y a partir de ahí, todo puede pasar”, refiere.

Desde el domingo, las protestas en Michoacán han ido en aumento ante la indignación por el asesinato del alcalde de Uruapan, quien llegó al poder bajo la promesa de que no pactaría con el crimen organizado.

Ayer la presidenta Sheinbaum, tras intentar deslindarse de su responsabilidad y acusar a la prensa de carroñera, presentó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, con el cual promete habrá un “reforzamiento de seguridad”, pero bajo un “esquema integral” que incluye la atención de las causas de la violencia, el cual es uno de los ejes de la política de seguridad desde el gobierno de López Obrador.

