‘Esa igualdad es falsa’: el presidente de la Corte prende alerta por desigualdad entre mujeres y hombres

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/ 23 marzo 2026
    ‘Esa igualdad es falsa’: el presidente de la Corte prende alerta por desigualdad entre mujeres y hombres
    El señalamiento se dio durante la firma de un acuerdo entre instituciones del Estado para impulsar la justicia con perspectiva de género. ESPECIAL
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Desde la sede de la Suprema Corte, su presidente advirtió que los cambios legales no han cerrado la brecha y pidió empujar la igualdad sustantiva

CDMX.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, advirtió que en México aún no se ha alcanzado la “igualdad real” entre mujeres y hombres, pese a reformas legales y constitucionales en materia de igualdad sustantiva.

El señalamiento se dio durante la firma de un acuerdo entre instituciones del Estado para impulsar la justicia con perspectiva de género, acto realizado en la sede de la SCJN, en Ciudad de México.

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Aguilar Ortiz sostuvo que la igualdad formal no ha sido suficiente para transformar la vida cotidiana. “Todos aprendimos que somos iguales ante la ley, pero en la vida cotidiana esa igualdad es falsa”, expresó.

Añadió que se requiere avanzar hacia una igualdad sustantiva “real y verdadera”, y planteó que ésta debe reflejarse en la dignidad y condiciones de vida de las mujeres.

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El “Convenio Marco de Colaboración entre la SCJN, el Órgano de Administración Judicial y la Secretaría de las Mujeres” contempla la implementación conjunta de políticas, programas, normas internas y procesos de decisión, además de acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, afirmó que el convenio busca fortalecer la igualdad sustantiva, el acceso a la justicia y la erradicación de la violencia, y sostuvo que persiste una deuda en el acceso a la justicia y la necesidad de transformar al Estado en favor de las mujeres.

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En el acto estuvieron, entre otros invitados, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, en su calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conago.

También acudió la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien mencionó avances y reformas recientes, pero advirtió sobre la persistencia de impunidad, violencia y brecha salarial, y llamó a coordinar esfuerzos institucionales para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la igualdad sustantiva.

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