Escuelas del Edomex aplican de forma parcial filtros sanitarios tras llamado por sarampión

CDMX.- La Secretaría de Salud del Estado de México llamó a las escuelas a adoptar medidas de protección para la detección temprana y mitigación del sarampión; sin embargo, no todos los planteles implementaron filtros sanitarios, al señalar que se enteraron de la instrucción la noche del domingo y que el protocolo se instrumentará este lunes.

En la primaria Adolfo López Mateos, ubicada en la colonia Casa Blanca, en Metepec, se observó que alrededor de 30% del alumnado acudió con cubrebocas y que, como medida aplicada al ingreso, únicamente se utilizó gel antibacterial.

Autoridades educativas del plantel indicaron que, debido a que la indicación se conoció por la noche, este lunes definirán el mecanismo que adoptarán y procederán a adquirir los insumos necesarios para su aplicación.

En escuelas públicas del oriente de la entidad, ayer tampoco se llevaron a cabo filtros sanitarios, ya que, según docentes, la mayoría no recibió a tiempo la información o no contó con margen para organizar su implementación.

Algunos mentores señalaron que, ante la falta de tiempo para poner en marcha los protocolos, los filtros serán aplicados a partir de hoy conforme se definan las medidas y se obtengan materiales.

El llamado de la autoridad sanitaria se enmarca en acciones de detección temprana y mitigación en planteles, por lo que la respuesta inmediata depende de la coordinación interna de cada escuela y de la disponibilidad de insumos para ejecutar las medidas preventivas.