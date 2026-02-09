Escuelas del Edomex aplican de forma parcial filtros sanitarios tras llamado por sarampión
La instrucción sanitaria llegó por la noche y varias escuelas comenzaron la jornada sin un protocolo completo
CDMX.- La Secretaría de Salud del Estado de México llamó a las escuelas a adoptar medidas de protección para la detección temprana y mitigación del sarampión; sin embargo, no todos los planteles implementaron filtros sanitarios, al señalar que se enteraron de la instrucción la noche del domingo y que el protocolo se instrumentará este lunes.
En la primaria Adolfo López Mateos, ubicada en la colonia Casa Blanca, en Metepec, se observó que alrededor de 30% del alumnado acudió con cubrebocas y que, como medida aplicada al ingreso, únicamente se utilizó gel antibacterial.
Autoridades educativas del plantel indicaron que, debido a que la indicación se conoció por la noche, este lunes definirán el mecanismo que adoptarán y procederán a adquirir los insumos necesarios para su aplicación.
En escuelas públicas del oriente de la entidad, ayer tampoco se llevaron a cabo filtros sanitarios, ya que, según docentes, la mayoría no recibió a tiempo la información o no contó con margen para organizar su implementación.
Algunos mentores señalaron que, ante la falta de tiempo para poner en marcha los protocolos, los filtros serán aplicados a partir de hoy conforme se definan las medidas y se obtengan materiales.
El llamado de la autoridad sanitaria se enmarca en acciones de detección temprana y mitigación en planteles, por lo que la respuesta inmediata depende de la coordinación interna de cada escuela y de la disponibilidad de insumos para ejecutar las medidas preventivas.
En tanto, las autoridades educativas consultadas señalaron que ajustarán el esquema de operación para cumplir con la instrucción, en un contexto en el que las escuelas deberán reforzar medidas de higiene y vigilancia sanitaria conforme a lo indicado por el sector salud estatal.