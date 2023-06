‘Ese no es el modo’: AMLO pide liberar sin condiciones a trabajadores de la SSPC

“Lo que pensamos en este caso, primero que se libere a los detenidos, sin ninguna condición, porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores, que son inocentes”, refirió durante la conferencia de prensa mañanera.

En ese contexto, les solicitó recapacitar y no aferrarse a la ilegalidad porque “no es el medio, no es la forma y no es el modo”.

“Ojalá y recapaciten, y no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos”, refirió.

Sobre los señalamientos hechos por el CJNG contra Francisco Orantes, subsecretario de Seguridad; Marco Antonio Burguete, director de la Policía Estatal Preventiva, y Roberto Yahir Hernández, director de la Policía Estatal Fronteriza, de estar vinculados al Cártel de Sinaloa, el Presidente dijo que serán investigados tanto por las autoridades de Chiapas como por el Gobierno Federal.

Añadió que no pueden ser cesados sin antes ser indagados, pues debe haber pruebas de corrupción.

“Vamos a investigarlo, como investigamos todos los casos en los que hay señalamientos de corrupción o de cometerse ilícitos. Primero queremos que (los) liberen”, reiteró.

Este martes, horas después del secuestro registrado en el municipio de Ocozocoautla, en la carretera rumbo a Tuxtla Gutiérrez, en redes sociales circuló un video donde aparecen las víctimas del plagio; uno de ellos lee un mensaje dirigió al gobernador Rutilio Escandón.

El grupo criminal demanda el despido inmediato de los tres funcionarios a cambio de liberar a las 16 personas privadas de su libertad.

Presuntamente el CJNG busca venganza por la cantante Nayeli Cyrene, quien está secuestrada por Jesús Esteban Machado, “El Güero Pulseras”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.