Expresidente de Rusia pide que maten a Zelensky

El día de hoy, el expresidente de Rusia pidió la muerte de Volodymyr Zelensky después de que el Kremlin acusara a Ucrania de lanzar un ataque con drones destinados a asesinar al actual líder del país, Vladimir Putin.

El expresidente Dmitry Medvedev, que ahora es un alto funcionario de seguridad, pidió la “eliminación física” de Zelensky en una publicación de Telegram el miércoles tras el supuesto ataque con drones ucranianos contra el Kremlin.

“Después del ataque terrorista de hoy, no quedan más opciones que la eliminación física de Zelensky y su camarilla”, escribió Medvedev.

El expresidente señaló que Zelensky no era necesario para la “rendición incondicional” de Ucrania, informó el medio de comunicación independiente ruso Meduza .

“Hitler, como sabemos, tampoco firmó [un acuerdo de rendición]”, escribió Medvedev.

“Siempre habrá algún reemplazo, como el presidente testaferro, el almirante Dönitz”, en referencia al almirante alemán que fue brevemente jefe de estado después de Hitler.

El video del presunto ataque del miércoles muestra una brillante explosión sobre el edificio del Senado del Kremlin, que alberga la residencia de Putin, pero funcionarios de la embajada rusa dijeron que nadie murió ni resultó herido.

“El presidente no ha sufrido en este ataque terrorista”, dijo la embajada en Telegram. “Su horario de trabajo se mantiene sin cambios y sigue su curso normal”.

Rusia dijo que sus servicios de seguridad militares y estatales utilizaron “sistemas de radar” para “inhabilitar” dos drones en los terrenos del Kremlin “sin causar víctimas ni daños”.

En un comunicado, el Kremlin dijo que se reservaba el derecho de tomar represalias por el ataque, que considera “un ataque terrorista planeado y un atentado contra el presidente”, a pesar de que Putin no estaba allí en ese momento.

La afirmación de Rusia no ha sido verificada y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que Kiev no tuvo nada que ver con el incidente y que no usaría armamento crítico para atacar Moscú.

“Luchamos en nuestro territorio; estamos defendiendo nuestros edificios y ciudades. No tenemos suficientes armas para esto”, dijo Zelensky. “Para nosotros, eso es un déficit, no podemos gastarlo. No atacamos a Putin. Se lo dejamos al tribunal [de las Naciones Unidas]”.

Si se confirma que la acusación del Kremlin es cierta, sería el ataque de represalia más agresivo contra Rusia desde que el país lanzó su invasión de Ucrania en febrero del año pasado.

Rusia ha culpado a Ucrania por varios ataques con aviones no tripulados a través de la frontera desde el comienzo de la guerra, aunque Ucrania normalmente no se responsabiliza por la mayoría de los incidentes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que no podía validar los informes del ataque.

“Tomaría cualquier cosa que saliera del Kremlin con un salero muy grande. Veremos cuáles son los hechos”, dijo Blinken.

El reclamo de Rusia se produce cuando Ucrania prepara una contraofensiva muy esperada destinada a recuperar el territorio incautado por las fuerzas rusas.

Antes de la contraofensiva, la Casa Blanca anunció el miércoles que enviaría 300 millones de dólares adicionales en armamento adicional de las acciones estadounidenses antes de la próxima ofensiva.

El último paquete incluirá municiones para sistemas de cohetes HIMARS, obuses de 155 mm y artillería que los acompaña, proyectiles de mortero, sistemas de armas antiblindaje y camiones y remolques.

El monto total enviado a Ucrania en asistencia de seguridad desde que el presidente Biden asumió el cargo ahora supera los 36.4 mil millones de dólares.