Falsa entrega de paquete deja casa vacía y detienen a seis en Jalisco

/ 3 diciembre 2025
    Falsa entrega de paquete deja casa vacía y detienen a seis en Jalisco
    Una mujer tocaba la puerta haciendo creer que entregaba un paquete, y cuando las víctimas respondían, un cómplice ingresaba por un muro. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Una banda que fingía entregar paquetería para ingresar a domicilios fue capturada; enfrentan prisión preventiva mientras el caso avanza

CDMX.- Una mujer y cinco hombres fueron vinculados a proceso esta semana por su probable responsabilidad en diversos robos a casa habitación en Jalisco, tras un operativo de la fiscalía estatal.

Los seis presuntos delincuentes enfrentan cargos por robo calificado, luego de un asalto ocurrido la noche del pasado 25 de septiembre en un domicilio de la colonia Cuauhtémoc, municipio de Guadalajara. Los investigadores detallan que el grupo utilizaba el método del engaño: una mujer tocaba la puerta haciendo creer que entregaba un paquete, y cuando las víctimas respondían, un cómplice ingresaba por un muro.

Una vez dentro, los agresores —armados— sometían a los ocupantes, amarraban a las víctimas y procedían a registrar habitaciones, robando joyas, relojes y efectivo. Posteriormente huían con el botín.

Gracias a una orden de aprehensión, la autoridad capturó a los seis sujetos. En su audiencia inicial, un juez dictó prisión preventiva oficiosa por un año como medida cautelar mientras avanza la investigación.

Ahora, el caso continúa abierto, con la posibilidad de que los acusados enfrenten hasta 15 años de prisión de ser hallados culpables del delito de robo calificado, conforme a la legislación local.

Las autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco informaron que la captura se dio gracias al trabajo de su Unidad Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa-Habitación, que analiza evidencia, testimonios y modus operandi para robustecer la carpeta de investigación.

Este caso forma parte de una serie de acciones recientes contra bandas dedicadas al robo de casas en Jalisco, con distintos operativos que han logrado detenciones y vinculaciones a proceso en los últimos meses. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

