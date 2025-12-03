Madre violenta: rescatan a niña maltratada y destapan que también torturaba a su hijo

/ 3 diciembre 2025
    Madre violenta: rescatan a niña maltratada y destapan que también torturaba a su hijo
    El caso ha generado indignación entre vecinos y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia. /FOTO: ESPECIAL

Una mujer de 31 años fue arrestada tras denuncias de maltrato infantil; autoridades revelan que el abuso no se limitaba a una hija, sino también a su hijo

CDMX.- Una mujer de 31 años, identificada como Elisa Loranca, fue detenida en la alcaldía Azcapotzalco tras reportes de maltrato contra su hija de seis años; sin embargo, autoridades informan que la agresora cuenta con un historial de violencia familiar y habría cometido abusos también en contra de su hijo.

La detención se llevó a cabo recientemente luego de que vecinos alertaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), tras escuchar los llantos de la menor en una vivienda de la colonia Pro Hogar. Al entrar al domicilio, los policías encontraron a la niña visiblemente agitada y con lesiones.

En su declaración ante las autoridades, la menor explicó que su madre la golpeaba, la encerraba en la vivienda y en ocasiones la sacaba a la calle; incluso llegó a decir: “No es un juego, mi mamá me quiere matar”.

Durante la investigación, la Fiscalía detectó que no se trataba de un caso aislado: la madre habría ejercido violencia también sobre su hijo mayor, quien actualmente se encuentra bajo la tutela de su padre. De acuerdo con testimonios, fue sometido a encierro, privación de alimentos y abandono, y obligaban al hermano mayor a cuidar de su hermana cuando la mujer salía a trabajar.

Tras la detención, se dictaron medidas cautelares: la menor fue puesta bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), y la acusada —quien enfrenta cargos por violencia familiar— debe mantenerse alejada del domicilio y no puede acercarse a la víctima.

La legislación local contempla sanciones de uno a seis años de prisión para el delito de violencia familiar, además de la posible pérdida de derechos respecto de la víctima y la imposición de medidas de protección, así como tratamiento especializado para la agresora.

El caso ha generado indignación entre vecinos y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, quienes demandan que las autoridades actúen con celeridad y que la justicia garantice la protección integral de la niña rescatada y su hermano. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

