Falsos regalos navideños ponen en riesgo datos bancarios

CDMX.- La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a la población sobre una nueva modalidad de fraude digital denominada “Regalos Navideños”, la cual se ha detectado principalmente en aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales durante la temporada decembrina.

De acuerdo con la SSC, los estafadores difunden supuestas promociones que ofrecen premios, cupones o regalos con motivo de las fiestas de fin de año, con el objetivo de generar confianza entre los usuarios y persuadirlos para que accedan a enlaces fraudulentos.

El modus operandi consiste en el envío de links que redirigen a páginas web apócrifas, diseñadas para solicitar información sensible, como datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas o información personal.

En algunos casos, las páginas falsas también pueden descargar software malicioso o solicitar permisos que comprometen la seguridad de los dispositivos electrónicos, lo que incrementa el riesgo de robo de información y fraudes financieros.

Ante este escenario, la Policía Cibernética recomendó verificar la autenticidad de cualquier promoción antes de proporcionar datos personales, evitar acceder a enlaces sospechosos y desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o que generen un sentido de urgencia.

Asimismo, exhortó a reportar los mensajes fraudulentos en las plataformas digitales correspondientes e informar a familiares y contactos, con el fin de prevenir que más personas sean víctimas de este tipo de engaños.

Entre las medidas preventivas sugeridas se encuentran no abrir enlaces ni descargar archivos de mensajes sospechosos; no compartir promociones sin confirmar su legitimidad; revisar cuidadosamente los sitios web antes de ingresar información personal o bancaria; mantener contraseñas seguras y activar la verificación en dos pasos.

La SSC también recomendó evitar responder mensajes de remitentes desconocidos, configurar adecuadamente la privacidad en redes sociales y mantener actualizado el software y las aplicaciones en todos los dispositivos.

La dependencia advirtió que esta falsa promoción representa un riesgo significativo para la seguridad de los datos personales y financieros, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y corroborar siempre la autenticidad de cualquier oferta en línea. Con información de El Universal