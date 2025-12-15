Falsos regalos navideños ponen en riesgo datos bancarios

15 diciembre 2025
    Falsos regalos navideños ponen en riesgo datos bancarios
    Estafadores difunden supuestas promociones que ofrecen premios, cupones o regalos con motivo de las fiestas de fin de año. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Advierten sobre una nueva modalidad de estafa en línea que aprovecha la temporada decembrina para engañar a usuarios mediante enlaces falsos y promociones inexistentes

CDMX.- La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a la población sobre una nueva modalidad de fraude digital denominada “Regalos Navideños”, la cual se ha detectado principalmente en aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales durante la temporada decembrina.

De acuerdo con la SSC, los estafadores difunden supuestas promociones que ofrecen premios, cupones o regalos con motivo de las fiestas de fin de año, con el objetivo de generar confianza entre los usuarios y persuadirlos para que accedan a enlaces fraudulentos.

TE PUEDE INTERESAR: Desmantelan campamento del narco y capturan a seis en zona serrana

El modus operandi consiste en el envío de links que redirigen a páginas web apócrifas, diseñadas para solicitar información sensible, como datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas o información personal.

En algunos casos, las páginas falsas también pueden descargar software malicioso o solicitar permisos que comprometen la seguridad de los dispositivos electrónicos, lo que incrementa el riesgo de robo de información y fraudes financieros.

TE PUEDE INTERESAR: Usuarios reportan caída masiva de Banamex en toda la República... y en plena quincena

Ante este escenario, la Policía Cibernética recomendó verificar la autenticidad de cualquier promoción antes de proporcionar datos personales, evitar acceder a enlaces sospechosos y desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o que generen un sentido de urgencia.

Asimismo, exhortó a reportar los mensajes fraudulentos en las plataformas digitales correspondientes e informar a familiares y contactos, con el fin de prevenir que más personas sean víctimas de este tipo de engaños.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega INE propuestas de los OPLES para reforma electoral

Entre las medidas preventivas sugeridas se encuentran no abrir enlaces ni descargar archivos de mensajes sospechosos; no compartir promociones sin confirmar su legitimidad; revisar cuidadosamente los sitios web antes de ingresar información personal o bancaria; mantener contraseñas seguras y activar la verificación en dos pasos.

La SSC también recomendó evitar responder mensajes de remitentes desconocidos, configurar adecuadamente la privacidad en redes sociales y mantener actualizado el software y las aplicaciones en todos los dispositivos.

La dependencia advirtió que esta falsa promoción representa un riesgo significativo para la seguridad de los datos personales y financieros, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y corroborar siempre la autenticidad de cualquier oferta en línea. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

