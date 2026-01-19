Frenan en la Corte debate clave sobre desalojos en CDMX; vecinos piden reorientar el proyecto

CDMX.- Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que el proyecto que declararía constitucional el artículo 60 de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, relacionado con desalojos, y que se tenía previsto discutir este día, será bajado del orden del día y se anunciará públicamente.

En paralelo, señalaron que una comitiva tendrá audiencia con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y con la ministra Estela Ríos, quien propuso la discusión del proyecto.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

El abogado Arturo Aparicio, representante de vecinos desalojados en agosto pasado del predio ubicado en República de Cuba 11, indicó que solicitarán no sólo que se retire la discusión del proyecto, sino que se redireccione su contenido.

“Lo que estamos pidiendo es que se revalúe la dirección del proyecto y que se señale que la reforma violó el principio de progresividad y no regresividad. Que se regrese a la redacción original del artículo 60 para que ya no haya más desalojo en la Ciudad de México”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan en carreteras de México engaño por ‘llanta ponchada’ y te quitan hasta 50 mil pesos

El pasado 9 de enero, la ministra Estela Ríos propuso revisar el proyecto 73/2019 para declarar infundados los conceptos de invalidez planteados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y, en consecuencia, declarar la validez del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.

En el documento se sostiene que los desalojos previstos en ese artículo no vulneran el derecho a la vivienda ni otros derechos humanos, y que “la norma impugnada prevé incluso la conciliación y mediación de las partes”.

TE PUEDE INTERESAR: Busca la UIF reactivar proceso de Collado: a pesar de cancelaciones previas

El proyecto plantea que, para la ejecución de desalojos, se respetan derechos como audiencia y debido proceso, y que éstos deben realizarse mediante mandamiento judicial.

Por su parte, Miguel Ángel, representante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, afirmó que el artículo deja ambiguos los derechos humanos, al señalar: “se dice que hay derecho a audiencia, ¿pero audiencia de quién?, ¿de terceros?, ¿de cualquiera?”. Con información de El Universal