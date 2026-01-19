Frenan en la Corte debate clave sobre desalojos en CDMX; vecinos piden reorientar el proyecto

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 19 enero 2026
    Frenan en la Corte debate clave sobre desalojos en CDMX; vecinos piden reorientar el proyecto
    Solicitarán no sólo que se retire la discusión del proyecto, sino que se redireccione su contenido. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Desalojo

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SCJN

La discusión de un proyecto sobre reglas abrió un nuevo frente entre vecinos y representantes legales, que buscan modificar el rumbo del fallo antes de que llegue al pleno

CDMX.- Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que el proyecto que declararía constitucional el artículo 60 de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, relacionado con desalojos, y que se tenía previsto discutir este día, será bajado del orden del día y se anunciará públicamente.

En paralelo, señalaron que una comitiva tendrá audiencia con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y con la ministra Estela Ríos, quien propuso la discusión del proyecto.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

El abogado Arturo Aparicio, representante de vecinos desalojados en agosto pasado del predio ubicado en República de Cuba 11, indicó que solicitarán no sólo que se retire la discusión del proyecto, sino que se redireccione su contenido.

Lo que estamos pidiendo es que se revalúe la dirección del proyecto y que se señale que la reforma violó el principio de progresividad y no regresividad. Que se regrese a la redacción original del artículo 60 para que ya no haya más desalojo en la Ciudad de México”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan en carreteras de México engaño por ‘llanta ponchada’ y te quitan hasta 50 mil pesos

El pasado 9 de enero, la ministra Estela Ríos propuso revisar el proyecto 73/2019 para declarar infundados los conceptos de invalidez planteados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y, en consecuencia, declarar la validez del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.

En el documento se sostiene que los desalojos previstos en ese artículo no vulneran el derecho a la vivienda ni otros derechos humanos, y que “la norma impugnada prevé incluso la conciliación y mediación de las partes”.

TE PUEDE INTERESAR: Busca la UIF reactivar proceso de Collado: a pesar de cancelaciones previas

El proyecto plantea que, para la ejecución de desalojos, se respetan derechos como audiencia y debido proceso, y que éstos deben realizarse mediante mandamiento judicial.

Por su parte, Miguel Ángel, representante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, afirmó que el artículo deja ambiguos los derechos humanos, al señalar: “se dice que hay derecho a audiencia, ¿pero audiencia de quién?, ¿de terceros?, ¿de cualquiera?”. Con información de El Universal

Temas


Desalojo

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SCJN

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Tiempo de canallas

Tiempo de canallas
true

Está hirviendo la olla para la Presidenta
Estados Unidos y Canadá son los destinos que concentran 9 de cada 10 exportaciones del sector.

Revisión del T-MEC, podría afectar las exportaciones automotrices de México a EU
¿Está grave? Hermanos de Verónica Castro hablan sobre la salud de la actriz

¿Está grave? Hermanos de Verónica Castro hablan sobre la salud de la actriz
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 19 al 28 de enero, según el calendario?
Durante años se ha repetido que todas las personas deben beber exactamente 2 litros de agua al día, pero la ciencia actual demuestra que esta recomendación no es universal.

¿Cuánta agua debo beber al día?... adiós al mito de los 2 litros
Avatar 3 continúa reinando la taquilla por quinta semana consecutiva

Avatar 3 continúa reinando la taquilla por quinta semana consecutiva
Kyren Williams fue una de las piezas clave en la ofensiva de los Rams de Los Ángeles, aportando con dos touchdowns terrestres y control del reloj en el triunfo 20-17 ante los Bears de Chicago en la Ronda Divisional de la NFL.

Así quedaron las Finales de Conferencia de la NFL; Rams vencen Bears y van por el título de la Nacional