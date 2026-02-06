Frente Amplio Democrático rechaza recorte al INE y pide no debilitar fiscalización electoral

CDMX.- El Frente Amplio Democrático sostuvo que reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) con el argumento de “abaratar las elecciones” no puede traducirse en debilitar al árbitro electoral, limitar sus capacidades operativas ni mermar sistemas de vigilancia.

En un comunicado, afirmó que la experiencia reciente muestra que procesos organizados con menos recursos y menor control afectan la confianza ciudadana, por lo que pidió que el debate se centre en preservar condiciones de integridad y supervisión.

El grupo también advirtió que reducir el financiamiento a partidos “sin corregir las asimetrías existentes” afecta la equidad. “Morena no compite hoy en igualdad de condiciones: cuenta con el control del aparato gubernamental y con estructuras financiadas desde el poder. En este contexto, reducir recursos no equilibra la competencia; la distorsiona”, señaló.

El Frente afirmó que la discusión sobre reforma electoral no se limita a los legisladores de representación proporcional y sostuvo que, a partir de anuncios públicos realizados desde la Presidencia y del trabajo de una comisión integrada por funcionarios del oficialismo, se han planteado definiciones que comprometen “pilares esenciales” del sistema democrático.

En ese sentido, enlistó como temas de fondo la autonomía del INE, el método de designación de consejeras y consejeros, la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el futuro de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y el financiamiento público a partidos políticos.

También incluyó en sus señalamientos la utilización de recursos públicos y personal gubernamental con fines partidistas, así como la posible penetración de recursos de origen ilícito en procesos electorales, por lo que consideró indispensable reforzar mecanismos de fiscalización, control y rendición de cuentas.

El Frente planteó que, además de la representación proporcional, resultan preocupantes fenómenos de subrepresentación y sobrerrepresentación que, sostuvo, distorsionan la voluntad popular y permiten concentraciones de poder que no corresponden al respaldo en las urnas.

Asimismo, advirtió que una eventual elección popular de autoridades electorales y el debilitamiento o desaparición de los OPLEs abrirían la puerta a captura política, con efectos más graves en regiones con alta presión criminal. Añadió que las reformas constitucionales, en su postura, deben construirse con consensos amplios y no por “imposiciones coyunturales”.