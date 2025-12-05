‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal

CDMX.- El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), en medio de la controversia por los votos nulos emitidos por varios legisladores blanquiazules.

En rueda de prensa, Anaya exhibió el documento entregado a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, así como el acuse de recibido, mediante el cual solicitó que la postura del grupo parlamentario se integre al Diario de los Debates para evitar confusiones sobre el sentido de su voto.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan con vida al periodista Baruch Alejandro Loya Morales en Reynosa

“Queremos dejar constancia escrita de que la posición del grupo parlamentario del PAN aquí en el Senado de la República fue en contra de la terna presentada por la presidenta”, afirmó el legislador ante medios de comunicación.

Anaya explicó que antes de la votación se les notificó formalmente que, al tratarse de un sufragio por cédula, únicamente existían dos opciones legales: votar a favor de alguna de las personas propuestas o votar en contra de la terna en su conjunto.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernación afirma que van ‘por buen camino’ las reformas en materia de desapariciones

Bajo ese criterio, sostuvo que todos los senadores panistas optaron por la segunda alternativa, aun cuando la forma de expresar ese rechazo en las papeletas fue diversa. “En algunas se tachó, en otras se rayoneó; en algunas se escribió ‘en contra’, en otras ‘no a la mafiocracia’, en otras ‘nulo’, en otras ‘corruptos’, pero para efectos legales, en todos los casos es un voto en contra”, puntualizó.

El coordinador panista dio lectura a un fragmento del oficio remitido al Senado, en el cual se establece: “Hemos decidido rechazar la propuesta sometida a votación y votamos en contra de la terna presentada”.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernación cierra filas con Sheinbaum y exhibe respaldo del 74%

La aclaración se dio luego de que circularan versiones sobre un presunto apoyo de cuatro senadores del PAN a la designación de Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR, lo que, dijo, no corresponde a la decisión adoptada por el grupo parlamentario.

Ricardo Anaya insistió en que la intención del escrito es evitar cualquier duda o interpretación equivocada respecto al posicionamiento del PAN frente al proceso de designación de la Fiscalía.

Con este pronunciamiento, la bancada blanquiazul busca cerrar la polémica interna generada por la votación y fijar de manera institucional su postura frente a la terna enviada por el Ejecutivo federal. Con información de El Universal