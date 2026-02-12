Giménez acusa a México de ‘paria’; Embajada rechaza señalamientos y pide diálogo

CDMX.- La Embajada de México en Estados Unidos respondió al congresista republicano Carlos Giménez, quien criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que el país se ha convertido en una “paria regional” que “roba” y “expropia” empresas, además de afectar a inversionistas estadounidenses.

El legislador sostuvo que la separación de poderes en México se ha debilitado, lo que, en su planteamiento, debilita el Estado de derecho y representa un riesgo para la inversión y el crecimiento económico.

En respuesta, la representación diplomática, encabezada por el embajador Esteban Moctezuma, aseguró que México es un socio “sólido y confiable” para Estados Unidos y para la comunidad internacional.

La embajada señaló que “el marco legal de México garantiza el debido proceso, el derecho a la propiedad y la separación de poderes”, en conformidad con la Constitución y con los compromisos internacionales del país. Añadió que mantiene su compromiso con el Estado de derecho, el “diálogo constructivo” y el fomento de un entorno de confianza mutua y crecimiento económico con sus socios.

Asimismo, destacó que México y Estados Unidos son los principales socios comerciales y que, en la administración actual, la inversión extranjera directa reportó 40.9 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025, según cifras oficiales.

En paralelo al intercambio, se retomó la versión de que Giménez acusó a la presidenta Sheinbaum de cancelar reuniones con una delegación de legisladores estadounidenses. La mandataria negó que existiera un encuentro agendado con legisladores de ese país.

La postura de la embajada se presentó como un posicionamiento institucional sobre garantías legales y reglas aplicables a la inversión, al tiempo que subrayó su intención de sostener canales de comunicación con interlocutores estadounidenses en un marco de cooperación.

El episodio ocurre en un contexto de alta sensibilidad política en la relación bilateral, con debates recurrentes sobre seguridad jurídica, inversión y cooperación económica, temas que suelen escalar a la arena pública a través de declaraciones de actores políticos en ambos países.