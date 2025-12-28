Gobierno de Oaxaca confirma 15 lesionados tras descarrilamiento en Línea Z del Tren Interoceánico

/ 28 diciembre 2025
    Gobierno de Oaxaca confirma 15 lesionados tras descarrilamiento en Línea Z del Tren Interoceánico
    Autoridades federales y locales mantienen acciones coordinadas en la zona del incidente. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Las personas heridas fueron atendidas bajo protocolos de emergencia y trasladadas a hospitales cercanos

CDMX.- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó de manera preliminar que 15 personas resultaron lesionadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), en el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

El descarrilamiento ocurrió entre las poblaciones de Chívela y Nizanda, en el kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio de Matías Romero Avendaño, sobre la Línea Z.

Las autoridades informaron que las personas lesionadas fueron trasladadas en ambulancia a hospitales cercanos y que, hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Jara Cruz indicó que se instaló un módulo operativo de atención a la emergencia, mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y dependencias federales, con el objetivo de atender la contingencia y salvaguardar la integridad de la población.

En el operativo participan la Secretaría de Gobierno, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la Coordinación de Delegados de Paz, Capufe, el Cuerpo de Bomberos de Matías Romero y paramédicos, entre otras instituciones.

De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata conforme a los protocolos de emergencia y canalizadas para su valoración médica”, señaló el mandatario estatal a través de sus redes sociales.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso en la zona del incidente y señalaron que la información se actualizará conforme se cuente con datos confirmados. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

