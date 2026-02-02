Gobierno lanza ‘Semilleros de la honestidad’ para prevenir corrupción de preescolar a secundaria

Noticias
/ 2 febrero 2026
    Gobierno lanza ‘Semilleros de la honestidad’ para prevenir corrupción de preescolar a secundaria
    La ruta del plan 2025-2030 establece fases por nivel escolar: en preescolar, denominado Semillas de la honestidad; para primero y segundo de primaria, será Aprendices de la honestidad. /FOTO: CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

Con una estrategia que combina materiales escolares y difusión en plataformas digitales, busca que los valores se enseñen desde edades tempranas

CDMX.- Por medio de juegos, canciones, herramientas tecnológicas y cuentas en TikTok e Instagram, el gobierno federal promueve entre niñas, niños y adolescentes el combate a la corrupción, con un programa que plantea formar “defensores y héroes de la honestidad” desde preescolar hasta secundaria.

Las secretarías de Educación Pública, Cultura y Anticorrupción y Buen Gobierno impulsan el programa Semilleros de la honestidad, cuyo objetivo, según su planteamiento, es prevenir la corrupción mediante la formación de valores a lo largo de la educación básica.

De acuerdo con la estrategia, el programa busca inculcar valores como honestidad, empatía, respeto, responsabilidad y cooperación, bajo el argumento de que su aprendizaje desde edades tempranas contribuye a construir una sociedad íntegra.

La ruta del plan 2025-2030 establece fases por nivel escolar: en preescolar, denominado Semillas de la honestidad, se incorporan valores mediante juego, materiales lúdicos y convivencia; para primero y segundo de primaria, bajo el nombre Aprendices de la honestidad, se prevé el uso de materiales orientados al desarrollo de una identidad responsable.

Para tercero y cuarto de primaria, la fase Héroes de la honestidad plantea promover una ciudadanía activa mediante la reflexión sobre la aplicación de valores en el ambiente escolar; en quinto y sexto, Defensores de la honestidad busca fortalecer valores éticos y democráticos, con énfasis en cultura de paz y convivencia.

En secundaria, la fase Líderes del futuro propone fomentar reflexión, juicio crítico y toma de decisiones éticas, además de impulsar participación para relacionarse de forma positiva y pacífica con otras personas, según lo descrito en el documento del programa.

En el componente digital, se plantea presencia en redes sociales para ampliar el alcance de contenidos y compartir materiales y experiencias que, de acuerdo con el plan, apoyen a docentes y familias. Se indica que en TikTok se difundirán valores con humor y cercanía; en Instagram se buscará involucrar a las familias; en Facebook se promoverá vinculación entre familias, docentes y escuelas; en YouTube y X se concentrará una biblioteca de contenidos, y en WhatsApp se difundirá información con la comunidad docente.

El programa incluye un cuadernillo con historias, canciones y actividades para aula y familia, además de una plataforma digital con materiales complementarios como videocuentos y audiocuentos. Entre los contenidos se plantea la enseñanza de valores mediante letras y dinámicas que refuerzan el concepto de honestidad.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

