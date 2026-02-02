Sheinbaum admite que el SNA ‘no ha funcionado’ y alista cambios para reforzar denuncias

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Sistema Nacional Anticorrupción “no ha funcionado muy bien”, por lo que adelantó que su gobierno presentará iniciativas para modificarlo.

En conferencia de prensa, la mandataria señaló que el objetivo es empoderar a la población frente a actos de corrupción y garantizar que, cuando una persona presente una denuncia, ésta tenga consecuencias, además de fortalecer la actuación de las instituciones públicas involucradas.

“Nuestro objetivo es empoderar al ciudadano en el tema de la corrupción que vive el ciudadano. Y pensamos hacer modificaciones, porque es un sistema que no ha funcionado muy bien... queremos que el ciudadano tenga la capacidad de denunciar y que se haga algo con ello. Entonces, vamos a presentar algunas iniciativas en este sentido”, dijo.

Añadió que, desde su perspectiva, es obligación del gobierno que la población viva en un ambiente libre de corrupción y que resulta central que las denuncias no queden sin efectos: “que cada vez que denuncia, esa denuncia tenga consecuencias”.

En el mismo contexto, se informó que el pasado miércoles 28 de enero concluyó el periodo de Vania Pérez Morales al frente del sistema, y que Patricia Talavera Torres asumió la presidencia, un relevo que ha sido cuestionado por algunas voces.

En un mensaje difundido en redes sociales, Talavera sostuvo que inicia una nueva etapa en el sistema y afirmó que “no habrá cabida para politiquería”, al señalar que la legalidad debe guiar el actuar institucional y que mantendrá apertura a consultas.

De acuerdo con su posicionamiento, su gestión buscará fortalecer la coordinación con la ciudadanía a través de los sistemas estatales, la colaboración con las instituciones del comité coordinador y el seguimiento de indicadores públicos de desempeño, como parte del enfoque anunciado para la nueva etapa.

El debate sobre modificaciones al sistema ocurre mientras se señalan faltantes arrastrados desde 2016 que han limitado su funcionamiento, como la ausencia de magistrados anticorrupción, la falta de incorporación inicial de la Unidad de Inteligencia Financiera y vacantes en el Comité de Participación Ciudadana que, se indicó, no han sido cubiertas por el Senado de la República; además, se mencionó que el INAI operaba como contrapeso frente a otras instituciones de gobierno.