Avance agroindustrial arrasa miles de hectáreas de selva en Yucatán

MÉRIDA, YUC.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que más de 6 mil hectáreas de selva han sido desmontadas en el estado de Yucatán, un daño que, advirtió, podría ser irreversible debido a la pérdida de biodiversidad y a la alteración de ecosistemas estratégicos de la región.

Guillermo Porras Quevedo, delegado de Semarnat en la entidad, señaló que la devastación ambiental se ha intensificado en el cono sur del estado como resultado de la expansión acelerada de agroindustrias vinculadas a grupos de menonitas, que han impulsado la apertura masiva de tierras para monocultivos.

De acuerdo con el funcionario, municipios como Tekax, Peto y Tzucacab concentran desde hace varios años desmontes extensivos, en muchos casos realizados sin contar con permisos ambientales vigentes, dentro de una de las zonas más frágiles de la península de Yucatán.

“En este corredor sobreviven especies emblemáticas como el jaguar, el puma y el ocelote, además de una vasta diversidad de aves, reptiles y plantas endémicas, las cuales se encuentran amenazadas”, advirtió Porras Quevedo.

El delegado detalló que uno de los casos más recientes se registró en el ejido Mesatunich, en el municipio de Tekax, donde autoridades federales clausuraron 145 hectáreas de selva con vegetación nativa que habían sido desmontadas para la siembra a gran escala de sorgo y maíz.

Además del desmonte de la cobertura forestal, las inspecciones detectaron la apertura irregular de caminos, la extracción de material pétreo y afectaciones directas a fauna silvestre que habita en la zona.

Porras Quevedo explicó que este operativo se suma a otros realizados en meses recientes en el sur del estado, donde se han documentado cambios ilegales de uso de suelo en áreas de selva, consideradas entre los ecosistemas más vulnerables de la región.

Las autoridades ambientales señalaron que continuarán con las labores de inspección, clausura y seguimiento legal para frenar la expansión irregular de actividades agroindustriales y mitigar los daños ambientales en el sur de Yucatán. Con información de El Universal