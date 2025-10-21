IMEF advierte mayores costos e incertidumbre tras cambios fiscales a la industria aseguradora

CDMX.- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que los cambios fiscales aprobados por mayoría en la Cámara de Diputados relacionados con la industria aseguradora no resuelven el problema de fondo y podrían derivar en mayores costos y procesos más lentos para los usuarios.

“Si bien el litigio quedó resuelto, el problema de fondo no se corrigió, y los asegurados sufrirán costos mayores y procesos más lentos”, expresó Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del IMEF, durante una conferencia de prensa.

Recordó que la semana pasada los diputados resolvieron un conflicto de 200 mil millones de pesos que la industria aseguradora mantenía con el Gobierno federal desde hace cinco años, y que incluso se había elevado a un panel internacional. “Seguramente México lo habría perdido”, subrayó.

La líder del organismo financiero explicó que las modificaciones en San Lázaro impedirán que las aseguradoras acrediten el IVA de las pólizas en diversas líneas de negocio, lo que impactará directamente en su rentabilidad y en el costo para los consumidores.

Advirtió además que los recientes reclamos fiscales a empresas como Samsung y Axa, así como la posibilidad de que el Gobierno asuma el control temporal de empresas energéticas, agravan la incertidumbre económica y afectan la confianza de los inversionistas extranjeros. “Todo esto incrementa el riesgo en los conflictos con nuestros socios comerciales”, alertó.

En otro tema, Gutiérrez Mora se refirió a las instituciones CI Banco, Intercam y Vector, señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por debilidades en sus controles antilavado, lo que derivó en la intervención gerencial decretada por las autoridades mexicanas.

La presidenta del IMEF informó que CI Banco inició formalmente su proceso de liquidación el 10 de octubre, fecha en la que cerraron todas sus sucursales. Detalló que algunos clientes aún no pueden retirar sus recursos, aunque el seguro de depósito garantiza hasta 400 mil UDIS (3.4 millones de pesos) por persona.

“El 99% de los clientes recuperará todos sus ahorros, pero el resto tendrá que esperar la liquidación de activos, lo que puede ser un proceso muy prolongado”, advirtió.

Agregó que más de tres mil empleados de las instituciones intervenidas enfrentan incertidumbre sobre su situación laboral, y urgió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a pronunciarse para asegurar que las liquidaciones procedan conforme a derecho.

Aunque el IMEF reconoció que los casos son lamentables, consideró que no representan un riesgo sistémico para la estabilidad del sector financiero. Sin embargo, advirtió que el saldo del seguro de depósitos del IPAB se verá mermado y deberá reponerse en los próximos ejercicios fiscales. Con información de El Universal