Fox destapa a Salinas Pliego: ‘Es un buen gallo para la Presidencia’

Fox destacó que le gusta el lenguaje del empresario, a quien describió como “ claro, directo y como la gente necesita escuchar ”. Añadió que esa forma de comunicarse “es la ruta para conectar, para convencer y para transformar”.

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el exmandatario aseguró que en política, campañas y gobierno “solo hay un lenguaje que vale: el que entiende a la gente”. Todo lo demás, dijo, “es pura paja y discurso vacío”.

CDMX.- El expresidente Vicente Fox Quesada manifestó su respaldo al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, ante una posible aspiración presidencial rumbo a 2030. Lo calificó como “ un buen gallo, un buen candidato ciudadano ”, en un gesto que reavivó el debate político en redes sociales.

El exmandatario, quien ha sido crítico constante del obradorismo, sostuvo que “la política que sirve es la que se entiende, la que escucha y responde; todo lo demás es apenas ruido”. Su mensaje fue interpretado como un espaldarazo a una eventual incursión electoral de Salinas Pliego.

El dueño de TV Azteca encendió la polémica el pasado 19 de octubre, durante su cumpleaños número 70, al pronunciar un discurso con tintes políticos en el que arremetió contra “los zurdos de mierda”, frase que evocó el estilo del presidente argentino Javier Milei.

“Pienso que es momento de entrar en una nueva etapa, otro reto y, ¿por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”, dijo Salinas Pliego, entre aplausos y gritos de “¡presidente!” de los asistentes al festejo.

El empresario ha mantenido una postura abiertamente crítica hacia los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, a quienes acusa de orquestar una “persecución política”. En septiembre incluso amagó con demandar a la Presidenta en cortes estadounidenses por presunta difamación.

"Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aún cuando se trata de una funcionaria pública", señaló Grupo Salinas en un comunicado en el que advirtió que evalúa acciones legales en México y Estados Unidos contra la titular del Ejecutivo Federal por daño moral.