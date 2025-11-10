IMPI presenta chatbot para frenar la piratería de cigarros en México

CDMX.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la legalidad y prevenir delitos e infracciones relacionadas con la propiedad industrial, como la piratería de tabaco y el contrabando.

El acuerdo busca mejorar las capacidades del IMPI mediante mecanismos conjuntos de seguridad, justicia y transparencia, enfocados en la protección de los derechos de propiedad industrial.

TE PUEDE INTERESAR: Exrector de la UAEM se deslinda del caso ‘Cruzada contra el Hambre’ tras ser detenido

Como parte del convenio, el ONC donó al instituto un asistente virtual denominado IMPIBot, que operará a través de WhatsApp. Este agente conversacional tiene como propósito principal combatir la piratería de tabaco, un problema creciente en el país, donde uno de cada cinco cigarros comercializados es ilegal, de acuerdo con estimaciones oficiales.

Entre las funciones del IMPIBot destacan la verificación instantánea de marcas registradas, detección de productos falsificados mediante imágenes, prevención de fraudes, y acceso directo a información regulatoria y actualizada, además de atender consultas frecuentes sobre trámites del instituto y difundir noticias sobre decomisos y nuevas regulaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Veracruz sufre vientos huracanados y heladas por frente frío 13

El director general del IMPI, Santiago Nieto, destacó que la herramienta “refuerza el compromiso del instituto para promover la legalidad y la observancia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial”, al tiempo que subrayó la importancia de aprovechar la tecnología “para combatir la circulación de mercancías ilegales y proteger la innovación mexicana”.

Durante el acto, Gastón Zambrano, representante de British American Tobacco (BAT), señaló que la evasión fiscal derivada del comercio ilegal de tabaco alcanza los 15 mil millones de pesos anuales.

El evento contó con la participación de la consejera electoral Carla Humphrey, quien firmó como testigo de honor, y representantes del sector privado, quienes refrendaron su apoyo a las acciones del IMPI en materia de combate a la piratería y respeto a la propiedad intelectual. Con información de El Universal