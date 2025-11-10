IMPI presenta chatbot para frenar la piratería de cigarros en México

Noticias
/ 10 noviembre 2025
    IMPI presenta chatbot para frenar la piratería de cigarros en México
    Buscan combatir la piratería de tabaco, un problema creciente en el país, donde uno de cada cinco cigarros comercializados es ilegal. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Piratería

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial firmó un convenio con el Observatorio Nacional Ciudadano para reforzar la prevención de delitos y promover el respeto a la propiedad industrial en el país

CDMX.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la legalidad y prevenir delitos e infracciones relacionadas con la propiedad industrial, como la piratería de tabaco y el contrabando.

El acuerdo busca mejorar las capacidades del IMPI mediante mecanismos conjuntos de seguridad, justicia y transparencia, enfocados en la protección de los derechos de propiedad industrial.

TE PUEDE INTERESAR: Exrector de la UAEM se deslinda del caso ‘Cruzada contra el Hambre’ tras ser detenido

Como parte del convenio, el ONC donó al instituto un asistente virtual denominado IMPIBot, que operará a través de WhatsApp. Este agente conversacional tiene como propósito principal combatir la piratería de tabaco, un problema creciente en el país, donde uno de cada cinco cigarros comercializados es ilegal, de acuerdo con estimaciones oficiales.

Entre las funciones del IMPIBot destacan la verificación instantánea de marcas registradas, detección de productos falsificados mediante imágenes, prevención de fraudes, y acceso directo a información regulatoria y actualizada, además de atender consultas frecuentes sobre trámites del instituto y difundir noticias sobre decomisos y nuevas regulaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Veracruz sufre vientos huracanados y heladas por frente frío 13

El director general del IMPI, Santiago Nieto, destacó que la herramienta “refuerza el compromiso del instituto para promover la legalidad y la observancia de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial”, al tiempo que subrayó la importancia de aprovechar la tecnología “para combatir la circulación de mercancías ilegales y proteger la innovación mexicana”.

Durante el acto, Gastón Zambrano, representante de British American Tobacco (BAT), señaló que la evasión fiscal derivada del comercio ilegal de tabaco alcanza los 15 mil millones de pesos anuales.

El evento contó con la participación de la consejera electoral Carla Humphrey, quien firmó como testigo de honor, y representantes del sector privado, quienes refrendaron su apoyo a las acciones del IMPI en materia de combate a la piratería y respeto a la propiedad intelectual. Con información de El Universal

Temas


Piratería

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


IMPI

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En octubre se reportó un aumento considerable en la producción de modelos eléctricos en el país, sobre todo por la fortaleza de la Región Sureste de Coahuila.

Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

La empresa con un valor de mercado de 5 billones de dólares estaría desarrollando un data center en NL.

Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
Gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán

Las compañías aéreas intentaron capear las restricciones mediante recortes quirúrgicos.

Las restricciones aeroportuarias en EE. UU. pueden empeorar en los próximos días
Se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, para coordinar las acciones operativas del plan.

Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia
El 70% de los jóvenes en conflicto con la ley en México han sido adiestrados por el crimen organizado para actividades de sicariato, según Reinserta.

‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco
El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Trump tiene otras opciones si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones globales

Por tercera vez, la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, fue pospuesta.

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez