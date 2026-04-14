‘Impunidad’: Rivera Garza revive feminicidio de su hermana; Sheinbaum dice que habrá esclarecimiento

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/ 14 abril 2026
    ‘Impunidad’: Rivera Garza revive feminicidio de su hermana; Sheinbaum dice que habrá esclarecimiento
    La Presidenta aseguró que su gobierno hará lo necesario para esclarecer lo ocurrido y que haya justicia. CUARTOSCURO
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El caso llegó a Palacio Nacional, donde la Presidenta ofreció apoyo para esclarecerlo y sostuvo que su gobierno tiene como eje la cero impunidad

CDMX.- La escritora Cristina Rivera Garza recordó el feminicidio de su hermana Liliana Rivera Garza, ocurrido la madrugada del 16 de julio de 1990 en Azcapotzalco, durante una conferencia magistral en la UNAM, y señaló que el presunto responsable permanece fuera del alcance de la justicia.

En la Sala Covarrubias del Centro Cultural Universitario, Rivera Garza retomó el testimonio incluido en su libro El invencible verano de Liliana, obra por la que recibió el Premio Pulitzer 2024 en la categoría de Memoria o Autobiografía, y describió que Liliana estaba en su cuarto de estudiante cuando fue sorprendida por Ángel González Ramos, un exnovio que, según el acta de defunción, le quitó la vida por asfixia.

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“Ángel González Ramos se dio a la fuga y, hasta el día de hoy, permanece fuera del alcance de la ley, en ese limbo retorcido donde perviven los crímenes sin castigo a lo que llamamos impunidad”, afirmó la autora en su ponencia titulada “Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel”.

Rivera Garza sostuvo que el agresor cruzó la frontera a Estados Unidos con apoyo de su círculo cercano y se estableció en el sur de Los Ángeles, California, lo que —dijo— derivó en “30 años de silenciamiento forzado” alrededor del caso y de la búsqueda de justicia.

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En su exposición, la escritora planteó que la literatura puede nombrar ausencias y visibilizar fallas estructurales en instituciones de procuración e impartición de justicia. “Lo que permanece sin castigo o lo que no puede castigarse por falta de legislación se materializa en unas cuantas hojas mal redactas, pruebas periciales que se ordenan pero no se llevan a cabo”, expresó.

El caso fue mencionado posteriormente en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo solidarizarse con Rivera Garza y aseguró que su gobierno hará lo necesario para esclarecer lo ocurrido y que haya justicia.

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Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República investiga el asunto y refirió que existe una versión, aún sin confirmar, sobre la posible muerte del presunto feminicida por ahogamiento en Estados Unidos. Añadió que el enfoque gubernamental, dijo, se sustenta en atención a las causas y “cero impunidad”, y rechazó que exista desdén del Estado frente a los feminicidios: “No, jamás, no lo aceptamos eso”.

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