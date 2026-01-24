Incendian portón de la Catedral de Puebla; Arquidiócesis pide investigar el ataque

PUEBLA, PUE.- El portón norte de la Catedral de Puebla fue incendiado durante la madrugada, lo que movilizó a cuerpos de emergencia en el Centro Histórico; el fuego fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 2:00 horas y las llamadas al 9-1-1 se registraron cerca de las 2:30; al sitio acudieron Protección Civil y Bomberos, con apoyo de corporaciones de seguridad, para sofocar las llamas.

La Arquidiócesis de Puebla informó que el acceso se encontraba con restricciones por trabajos en el atrio y condenó los hechos; pidió que se realicen las investigaciones para ubicar a los responsables y llamó a la paz y la reconciliación.

En versiones difundidas por distintos medios, se señaló que el incendio habría sido provocado por dos personas que ingresaron al atrio, mientras que otras publicaciones refirieron la participación de una sola persona; el inmueble es un recinto de valor histórico y el daño se concentró en la puerta afectada.

Tras el hecho, la organización Actívate.org sostuvo que el caso no debe tratarse como un evento aislado y pidió una investigación exhaustiva, al plantear que podría tratarse de un acto de “cristianofobia”.

En el plano institucional, el Gobierno de la Ciudad informó que trabaja de manera coordinada con la Arquidiócesis, el Centro INAH Puebla y autoridades estatales, y que especialistas realizarán la dictaminación para determinar el alcance de los daños.

Sobre posibles detenciones, algunos reportes señalaron que, al momento de difundirse la información, no se había confirmado a personas aseguradas, mientras que otras mencionaron una detención; hasta ahora, las autoridades han centrado sus comunicados en la atención de la emergencia y la evaluación del inmueble.

Las autoridades mantienen la revisión del portón y el seguimiento del caso, mientras continúan las indagatorias para esclarecer cómo se originó el fuego y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme avancen los peritajes y la investigación correspondiente.