Incendio en La Merced deja 100 puestos dañados y moviliza a cuerpos de emergencia en CDMX
Autoridades lograron controlar el fuego tras varias horas de trabajo, sin reportar víctimas graves.
Un fuerte incendio registrado en la zona de La Merced, en el Centro de la Ciudad de México, dejó como saldo al menos 100 puestos semifijos dañados, además de la evacuación de 200 personas y afectaciones en inmuebles cercanos. El siniestro generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia durante la madrugada.
¿Dónde ocurrió el incendio en La Merced?
El fuego se concentró en la calle Adolfo Gurrión, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, aunque también se reportaron afectaciones en un predio ubicado en las calles Rosario y Juan Cuamatzi’n, en la zona limítrofe con Venustiano Carranza.
De acuerdo con reportes oficiales, el incendio consumió aproximadamente 100 metros de materiales acumulados en un callejón, lo que facilitó la propagación de las llamas.
Puestos afectados y tipo de mercancía
Las autoridades detallaron que los puestos dañados se dedicaban principalmente a la venta de:
- Artículos para fiestas
- Decoraciones
- Productos inflamables almacenados en la zona
Esta combinación habría contribuido a la intensidad del fuego.
Respuesta de emergencia y control del siniestro
El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que se desplegaron cuatro células operativas para combatir el incendio. Gracias a estas acciones, se logró contener el avance del fuego y evitar que alcanzara viviendas cercanas.
Durante las labores, los equipos enfrentaron complicaciones adicionales, como la presencia de pirotecnia en uno de los inmuebles, lo que generó explosiones y elevó el riesgo para los brigadistas.
El incendio fue finalmente controlado después de más de cinco horas de trabajo continuo. A las 4:44 de la madrugada, las autoridades confirmaron que el fuego había sido extinguido, iniciando posteriormente las labores de enfriamiento y remoción de escombros.
Personas afectadas y daños materiales
El saldo del incidente incluyó:
- 200 personas desalojadas
- 4 personas con intoxicación por humo, sin necesidad de hospitalización
- Daños estructurales en cuatro inmuebles
Entre los edificios afectados se reportaron daños parciales y totales en distintos niveles, lo que mantiene en evaluación el riesgo estructural en la zona.
Coordinación interinstitucional
En la atención del siniestro participaron diversas dependencias:
- Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)
- Protección Civil
- Cuerpo de Bomberos
- ERUM y CRUM
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Segiagua
Estas instancias colaboraron en el desalojo, aseguramiento del perímetro, suministro de agua y desenergización del área para facilitar las labores.
¿Cómo inició el incendio?
De acuerdo con testimonios de vecinos, el incendio habría comenzado tras una serie de explosiones que alertaron a los habitantes durante la madrugada. El fuego se propagó rápidamente, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del Centro Histórico.
Aunque las causas exactas aún se investigan, las autoridades no descartan que el almacenamiento de materiales inflamables haya sido un factor determinante.
El incendio en La Merced vuelve a poner sobre la mesa los riesgos en zonas de alta concentración comercial. Mientras continúan las investigaciones, autoridades mantienen vigilancia en el área para prevenir nuevos incidentes y evaluar los daños totales.