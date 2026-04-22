Incendio en La Merced deja 100 puestos dañados y moviliza a cuerpos de emergencia en CDMX

Un fuerte incendio registrado en la zona de La Merced , en el Centro de la Ciudad de México, dejó como saldo al menos 100 puestos semifijos dañados, además de la evacuación de 200 personas y afectaciones en inmuebles cercanos. El siniestro generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia durante la madrugada.

¿Dónde ocurrió el incendio en La Merced?

El fuego se concentró en la calle Adolfo Gurrión, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, aunque también se reportaron afectaciones en un predio ubicado en las calles Rosario y Juan Cuamatzi’n, en la zona limítrofe con Venustiano Carranza.

De acuerdo con reportes oficiales, el incendio consumió aproximadamente 100 metros de materiales acumulados en un callejón, lo que facilitó la propagación de las llamas.

Puestos afectados y tipo de mercancía

Las autoridades detallaron que los puestos dañados se dedicaban principalmente a la venta de:

- Artículos para fiestas

- Decoraciones

- Productos inflamables almacenados en la zona

Esta combinación habría contribuido a la intensidad del fuego.

Respuesta de emergencia y control del siniestro

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que se desplegaron cuatro células operativas para combatir el incendio. Gracias a estas acciones, se logró contener el avance del fuego y evitar que alcanzara viviendas cercanas.

Durante las labores, los equipos enfrentaron complicaciones adicionales, como la presencia de pirotecnia en uno de los inmuebles, lo que generó explosiones y elevó el riesgo para los brigadistas.

El incendio fue finalmente controlado después de más de cinco horas de trabajo continuo. A las 4:44 de la madrugada, las autoridades confirmaron que el fuego había sido extinguido, iniciando posteriormente las labores de enfriamiento y remoción de escombros.