México tiene capacidad científica para energías renovables, pero falta mayor vinculación: especialistas

CDMX.- México cuenta con la infraestructura científica necesaria para generar conocimiento en proyectos de energías renovables, sin embargo, la vinculación con el gobierno y con la industria resulta fundamental para lograr transformaciones reales en el país, afirmó Miguel Robles Pérez, director del Instituto de Energías Renovables (IER) de la UNAM.

Durante su participación en el Latín America C&I Greenovation Summit 2025, organizado por Huawei en Cancún, Quintana Roo, el especialista señaló que desde el instituto buscan integrarse de manera directa en los procesos de transición energética mediante la generación de conocimiento aplicado.

“Desde el instituto lo que queremos es precisamente eso: insertarnos en el conocimiento para la transición, generar temas específicos que permitan acelerar los procesos que necesitamos que se aceleren”, sostuvo Robles Pérez ante representantes del sector energético y tecnológico.

El académico destacó que el crecimiento de los generadores de energía renovable en el país se mantiene en una tendencia sostenida, lo que está impactando de manera positiva en la matriz de generación eléctrica que abastece a México.

“Existe un crecimiento sistemático que está sucediendo. Es como si, independientemente de lo que nosotros deseamos, las cosas se mueven de todas maneras, y eso es muy importante porque el crecimiento es sostenido y con una tendencia a ser cada vez más rápido”, explicó el doctor Robles.

Indicó que la transición energética en México se ha construido desde hace varios años, a partir de propuestas innovadoras aplicadas tanto en proyectos del sector público como del sector privado, con avances graduales en distintas regiones del país.

Actualmente, México cuenta con plantas termosolares, eólicas, fotovoltaicas e hidroeléctricas, las cuales abastecen de energía de manera sustentable a diferentes sectores de la población, como parte del proceso de diversificación de fuentes energéticas.

Señaló que la industria también está impulsando una nueva alternativa de generación, a través de la generación distribuida, que integra tecnologías como paneles solares térmicos, baterías y generadores eléctricos, con mejores resultados en eficiencia y reducción de emisiones.

Robles Pérez concluyó que, si bien el desarrollo tecnológico y científico avanza de forma constante, el reto principal sigue siendo consolidar la coordinación entre academia, gobierno e iniciativa privada para que la transición energética se traduzca en resultados estructurales para el país. Con información de El Universal