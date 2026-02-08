INE cierra 853 módulos por un día y aplaza trámites de credencial; reabre el martes 10

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este lunes no brindarán servicio los 853 módulos de atención ciudadana en el país, por lo que los trámites se reanudarán el martes 10.

La suspensión implica que solicitudes y gestiones relacionadas con la credencial para votar deberán aplazarse un día, según el aviso del organismo, que no ofreció detalles adicionales sobre la medida.

De acuerdo con lo señalado por fuentes del propio instituto, la pausa responde a la conmemoración del día del personal del órgano electoral y será aprovechada para incorporar sistemas avanzados de videovigilancia y control automatizado de accesos.

El INE indicó que entre los trámites que se reprograman están la inscripción al padrón electoral, el cambio de domicilio, la corrección de datos, así como la renovación o reposición de la credencial para votar.

Las adecuaciones previstas contemplan el paso de sistemas manuales a herramientas orientadas a la prevención de incidentes, la protección civil y el fortalecimiento de la seguridad en edificios centrales y estatales.

El instituto señaló que la Unidad Técnica de Servicios de Informática utilizará el receso para mejorar medidas de seguridad institucional, con el objetivo de reforzar el resguardo de datos y la protección tanto de visitantes como del personal.

Con la reanudación de actividades programada para el martes 10, los módulos retomarán la atención para los trámites pospuestos, en un contexto de operación regular de los servicios de credencialización y actualización del padrón electoral.