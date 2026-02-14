Instalan en el Senado un corazón con 2 mil condones para promover prevención de ITS y embarazos

CDMX.- En el marco del Día del Amor y la Amistad y tras la conmemoración del Día Internacional del Condón, en el Senado de la República se instaló un corazón formado por 2 mil preservativos frente a la máxima tribuna, con el objetivo de llamar a la conciencia y al autocuidado para prevenir enfermedades y embarazos.

La instalación, elaborada con condones de color rosa, fue colocada por el senador morenista Emmanuel Reyes Carmona, quien señaló que es la primera vez que en el Congreso mexicano se realiza una acción de este tipo con un mensaje centrado en prevención y responsabilidad social.

Desde el recinto legislativo, el senador sostuvo que la intención es visibilizar la importancia del uso correcto y constante del condón como herramienta para proteger la salud sexual, prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y evitar embarazos no planeados.

“El amor no solo se expresa con palabras o detalles; también se demuestra cuidándonos y cuidando a nuestras parejas. La protección es una forma de respeto”, declaró.

Como antecedentes, Reyes Carmona afirmó que el condón, tanto externo como interno, es el método más accesible y económico, y que ofrece doble protección al contribuir a prevenir embarazos no planeados y reducir riesgos de infecciones como VIH, gonorrea, clamidia y sífilis, con una eficacia superior al 90% cuando se utiliza de manera adecuada y consistente.

En cuanto a reacciones y datos sobre su uso, expuso que, de acuerdo con información oficial, 75% de adolescentes entre 12 y 19 años usó condón en su primera relación sexual, mientras que en la población adulta el uso disminuye a 40%, lo que, dijo, evidencia la necesidad de reforzar información y estrategias preventivas.

Sobre la situación institucional, el legislador anunció que los más de dos mil preservativos utilizados en la actividad serán distribuidos gratuitamente en Guanajuato y estarán disponibles para las personas que los soliciten, como parte de una estrategia permanente de promoción del autocuidado y la corresponsabilidad social.