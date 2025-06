8 maneras en las que Musk y Trump podrían hacerse daño mutuamente

El enfrentamiento entre el millonario tecnológico y el presidente de EE. UU. estalló el jueves. Ambos hombres tienen maneras poderosas de continuarlo.

La espectacular explosión del jueves entre el presidente Donald Trump y Elon Musk ha desgarrado una inestable alianza entre dos de los hombres más poderosos del mundo. Su disputa podría tener consecuencias de amplio alcance si se prolonga o incluso si se intensifica.

He aquí ocho formas con las que podrían incomodarse el uno al otro.

LO QUE PODRÍA HACER MUSK

1. Utilizar sus miles de millones contra Trump, sus aliados y su agenda. Tras gastar más de 250 millones de dólares para ayudar a elegir al presidente, Musk podría financiar fácilmente campañas contra los republicanos. Ha calificado el proyecto de ley de política interior de Trump de “abominación repugnante”, y el jueves atacó a los líderes republicanos del Congreso en X, su empresa de redes sociales. (Musk también podría retener los últimos 100 millones de dólares de su promesa de apoyar a Trump).

2. Usar las redes sociales como fastidio. El jueves por la tarde, Musk publicó una encuesta en X, preguntando si había llegado el momento de “crear un nuevo partido político en Estados Unidos que represente realmente al 80 por ciento en el centro”. Más del 80 por ciento de los casi dos millones de encuestados hasta ahora han votado “sí”. Y al responder a una publicación que sugería que “Trump debería ser destituido”, Musk dijo “Sí”. (No estaba del todo claro si estaba de acuerdo con la destitución o con otra parte de la publicación).

3. Arrastrar a Trump a la polémica. Tras disfrutar de una estrecha relación con el presidente durante meses, Musk podría ahora causar problemas a Trump afirmando tener información privilegiada. El jueves, sin aportar pruebas, afirmó que el gobierno de Trump había retrasado la publicación de los archivos sobre Jeffrey Epstein porque el nombre de Trump aparecía en ellos. “Marca esta publicacióon para el futuro”, escribió. “La verdad saldrá a la luz”. Los demócratas de la Cámara de Representantes no tardaron en atacar la publicación.

4. Utilizar sus empresas para incomodar al gobierno. Musk escribió que desmantelaría “inmediatamente” la nave espacial Dragon de SpaceX, que transporta astronautas y suministros de la NASA desde y hacia la Estación Espacial Internacional. La amenaza llevó a Stephen K. Bannon, aliado de Trump y uno de los principales críticos de Musk, a sugerir que Trump “confiscara SpaceX esta noche antes de medianoche” mediante una orden ejecutiva. A última hora del jueves, en respuesta a un usuario de X que pidió a Trump y a Musk que “se calmaran”, Musk dijo: “Buen consejo. De acuerdo, no desmantelaremos Dragon”.

LO QUE PODRÍA HACER TRUMP

1.Cortar los contratos con las empresas de Musk. En su propia plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump sugirió que poner fin a los contratos del gobierno con las diversas empresas de Musk, incluidas SpaceX y Tesla, sería “la forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro Presupuesto”. El año pasado, a las empresas de Musk se les prometieron 3,000 millones de dólares en casi 100 contratos con 17 agencias gubernamentales.

2. Investigar la situación de migración y el consumo de drogas de Musk. Bannon pidió el jueves una “investigación formal de su situación migratoria, porque estoy firmemente convencido de que es un extranjero ilegal, y debería ser expulsado del país inmediatamente”. Musk es un ciudadano estadounidense naturalizado que nació en Sudáfrica. Bannon también pidió que se investigara el consumo de drogas de Musk y sus esfuerzos por recibir información clasificada sobre planes militares relacionados con China.

3. Revocar la autorización de seguridad de Musk. Bannon sugirió que se suspendiera la autorización de alto secreto de Musk durante las investigaciones sobre el multimillonario tecnológico. Pero Trump también podría revocar totalmente la autorización de Musk, que este tiene como parte de los contratos gubernamentales que implican el trabajo de SpaceX con la NASA. Eso haría muy difícil que Musk siguiera trabajando con el gobierno.

4. Utiliza el poder de la presidencia contra él. Trump dispone de un enorme abanico de poderes, con capacidad para firmar órdenes ejecutivas que castiguen a los adversarios políticos y para ordenar a organismos como el Departamento de Justicia que inicien investigaciones. Podría poner fin a algunos de los proyectos favoritos de Musk, como el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, así como su apoyo a los sudafricanos blancos, una prioridad de Musk.

Tyler Pager colaboró con la reportería.

Kellen Browning es periodista político del Times radicado en San Francisco. c. 2025 The New York Times Company.

Por Kellen Browning, The New York Times.