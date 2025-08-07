Alemania, con gasto sin precedente en Defensa para 2026: aumenta su presupuesto militar ¡32.5%!

Internacional
/ 7 agosto 2025
    Alemania, con gasto sin precedente en Defensa para 2026: aumenta su presupuesto militar ¡32.5%!
    Esta alza en el presupuesto se da, luego de años en que Alemania dejó de invertir en armas y productos de defensa. Foto: Especial

El país bávaro refuerza su política, en medio de los apoyos a Ucrania en su guerra contra Rusia

BERLÍN, ALE.- Alemania ha decidido dar un salto sin precedentes en su política de defensa. El gobierno federal presentó su proyecto presupuestario para 2026, en el que contempla un aumento del 32.5 % en el gasto militar, lo que elevará la cifra de aproximadamente 62 mil 430 millones a 82 mil 700 millones de euros. La medida, que también prevé la creación de 10 mil nuevos empleos militares y 2 mil plazas civiles, marca un cambio de rumbo en un país que durante décadas mantuvo una política de contención en esta materia.

Este incremento presupuestario llega acompañado de un anuncio que refuerza el papel de Berlín como aliado clave de Kiev: la entrega de dos nuevos sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, explicó que el envío se concretará en dos fases: los lanzadores llegarán en cuestión de días y los componentes restantes estarán en manos de las fuerzas ucranianas en un plazo de dos o tres meses.

$!Alemania ha sido uno de los países europeos que más han apoyado a Ucrania.
Alemania ha sido uno de los países europeos que más han apoyado a Ucrania. Foto. Especial

El acuerdo que lo hace posible fue alcanzado con Estados Unidos, que proporcionará a Alemania unidades renovadas de este mismo sistema, garantizando que el compromiso con Ucrania no comprometa sus obligaciones dentro de la OTAN.

Con este nuevo aporte, Alemania habrá entregado cinco sistemas Patriot a Ucrania, consolidándose como uno de los principales proveedores de este tipo de armamento para la defensa de su espacio aéreo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró la decisión y la calificó como “una gran noticia” para reforzar la capacidad defensiva de Ucrania frente a la agresión rusa, proteger a la población civil y fortalecer la disuasión militar en Europa del Este.

La apuesta alemana por el rearme no es un hecho aislado. Forma parte de un viraje político y económico que incluye la flexibilización de las reglas fiscales y la autorización para incrementar la deuda con el fin de financiar no solo la defensa, sino también infraestructura estratégica y proyectos climáticos.

En el contexto europeo, estas medidas se alinean con la iniciativa comunitaria “ReArmar Europa / Preparación 2030”, que busca movilizar hasta 800 mil millones de euros en cuatro años para fortalecer la capacidad militar del bloque y reducir su dependencia de aliados externos.

El aumento del presupuesto y el apoyo sostenido a Ucrania envían un mensaje claro: Alemania ha decidido asumir un papel más activo en la seguridad continental. Con más recursos, más personal y una cooperación militar reforzada con Estados Unidos y la OTAN, Berlín se perfila para pasar de ser un actor prudente a un protagonista decisivo en la defensa de Europa.

