Ataque ruso con dron mata a dos civiles en Ucrania

    Bomberos tratan de sofocar un incendio tras un ataque ruso con drones en la región de Odesa. AP

El Kremlin retoma bombardeos sobre zonas urbanas dejando además siete heridos

KIEV, UCR.- Dos personas murieron cuando un dron ruso impactó un minibús en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, reportaron autoridades locales. Se trató del bombardeo más reciente del Kremlin contra zonas civiles, un sello distintivo de su invasión a gran escala.

Siete personas resultaron heridas en el ataque, explicó el jefe regional Oleksandr Prokudin. Horas después, Rusia impactó otro minibús en Jersón e hirió al conductor, agregó.

Por su parte, a lo largo de la frontera norte con Bielorrusia, Ucrania registró una actividad “bastante inusual” el viernes, dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en una publicación en Telegram el sábado. Sin dar más detalles, señaló que se observó actividad del lado bielorruso de la frontera y que Ucrania actuará si la situación escala.

“Estamos documentando de cerca y manteniendo la situación bajo control. Si es necesario, reaccionaremos”, dijo.

Bielorrusia, un estrecho aliado del Kremlin, ha permitido que Rusia use su territorio como plataforma para enviar tropas a Ucrania y para albergar algunas de las armas nucleares tácticas de Moscú.

En la costa ucraniana del mar Negro, un operativo ruso causó daños en la infraestructura portuaria en la ciudad de Odesa, pero no se reportaron víctimas.

La población civil ucraniana ha soportado incesantes ataques aéreos desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala contra su vecino hace más de cuatro años. Las conversaciones del último año entre Moscú y Kiev, mediadas por Estados Unidos, no han aliviado el panorama, ya que el Kremlin rechazó la oferta de Ucrania para un alto el fuego y, en las últimas semanas, la guerra con Irán ha desviado la atención internacional de la difícil situación de Ucrania.

En la línea del frente, que comprende unos mil 250 kilómetros, Rusia reportó el sábado la toma de la aldea de Myropillia, en la región nororiental ucraniana de Sumy.

No fue posible verificar de manera independiente las afirmaciones sobre el campo de batalla, y Kiev no se ha pronunciado al respecto.

En Rusia, funcionarios de la provincia de Krasnodar señalaron que el sábado se extinguió un incendio desatado en la víspera tras un ataque ucraniano contra una terminal petrolera en la ciudad de Tuapse, en el mar Negro.

Los drones ucranianos alcanzaron la refinería de petróleo y la terminal de exportación en Tuapse en cuatro ocasiones en poco más de dos semanas, lo que causó incendios que derivaron en órdenes de evacuación y enormes columnas de humo.

Ucrania ha intensificado sus ataques de largo alcance contra instalaciones petroleras rusas en un esfuerzo por reducir las exportaciones de petróleo de Moscú, una fuente clave de financiación para su campaña bélica en Ucrania. Pero, por el momento, el impacto económico de la campaña no está claro porque el alza del precio del petróleo por la guerra con Irán, y una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos relacionada con ese conflicto, han ayudado a reabastecer las arcas del Kremlin.

