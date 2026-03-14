Ataque ruso en región de Kiev mata a 4 personas y hiere a 15; se estancan conversaciones de paz

KIEV, UCR.— Un ataque ruso combinado de misiles y drones dejó al menos cuatro muertos y 15 heridos en la región de Kiev, informó el sábado un funcionario ucraniano, luego que Estados Unidos pospusiera las conversaciones entre Rusia y Ucrania debido a la guerra con Irán. El ataque impactó cuatro distritos y dañó edificios residenciales, instituciones educativas, empresas e infraestructura crítica, escribió en una publicación en redes sociales el jefe de la administración regional, Mykola Kalashnyk. Añadió que tres de los heridos se encuentran en estado crítico. TE PUEDE INTERESAR: Tras 4 años de guerra rusa en Ucrania, la paz sigue siendo esquiva aún con la presión de EU El presidente ucraniano Volodímir Zelenski señaló que el principal objetivo de los ataques fue la infraestructura energética de la región de Kiev y que Rusia lanzó alrededor de 430 drones y 68 misiles. El Ministerio de Defensa de Rusia indicó el sábado que se registraron ataques nocturnos contra instalaciones energéticas e industriales que sirven a las fuerzas armadas de Ucrania, así como aeródromos militares. RUSIA ESPERA SACAR PROVECHO A LA GUERRA EN IRÁN Estados Unidos ha pospuesto las conversaciones patrocinadas previstas para esta semana entre las dos partes debido a la guerra en Oriente Medio. Al tiempo que misiles y bombas de Estados Unidos e Israel caen sobre Irán, Rusia ha respondido con indignación, pero sin acciones para apoyar a su aliado. La incapacidad de Moscú para ayudar a otro aliado, tras el derrocamiento en 2024 del exmandatario sirio Bashar Assad y el arresto en enero del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, puso de relieve los límites de su influencia

El jefe del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, amenazó con bombardear a Ucrania por ayudar a las coronas petroleras a derribar sus drones. Ucrania ya fue objetivos de 58.000 drones rusos de diseño iraní desde 2022 pic.twitter.com/jeOGQh8nD3 — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) March 14, 2026

Sin embargo, el Kremlin espera sacar provecho de la guerra en Irán. Rusia ya está obteniendo ganancias por un aumento de los precios mundiales de la energía, y podría esperar que la guerra en Oriente Medio desvíe la atención de Ucrania, agote los arsenales occidentales y obligue a los aliados de la OTAN a reducir el apoyo militar a Kiev. Zelenski instó el sábado a los socios occidentales de Kiev a prestar “el 100 por ciento de su atención” a la necesidad de aumentar la producción de misiles de defensa aérea. “Rusia intentará explotar la guerra en Oriente Medio para causar una destrucción aún mayor aquí en Europa, en Ucrania”, sostuvo en una publicación en redes sociales. TE PUEDE INTERESAR: Un 25% de las mujeres de Ucrania ha sufrido violencia física o sexual desde el inicio de la guerra “Debemos ser plenamente conscientes del nivel real de la amenaza y prepararnos en consecuencia, a saber: en Europa, necesitamos desarrollar la producción de misiles de defensa aérea —especialmente aquellos capaces de contrarrestar amenazas balísticas— así como todos los demás sistemas necesarios para realmente proteger vidas”, apuntó. Kiev también está a la espera de la aprobación de la Casa Blanca para un importante acuerdo de producción de drones propuesto por Ucrania el año pasado, aseguró Zelenski el jueves, en un momento en que varios países intentan rápidamente modernizar sus defensas aéreas luego que la guerra en Irán expusiera deficiencias.

También el jueves, Zelenski criticó la exención de 30 días otorgada por Estados Unidos a las sanciones sobre el petróleo ruso debido a la guerra en Oriente Medio, diciendo que “no es la decisión correcta” y no ayudará a poner fin a la guerra total de Rusia contra Ucrania, que ya supera los cuatro años. “Este alivio por parte de Estados Unidos podría proporcionarle a Rusia unos 10 mil millones de dólares para la guerra”, manifestó Zelenski. “Esto ciertamente no ayuda a la paz”. Ucrania ataca refinería y puerto en el sur de RusiaDrones ucranianos alcanzaron una refinería de petróleo y un puerto en la región rusa meridional de Krasnodar, informaron funcionarios locales rusos. Las autoridades de Krasnodar detallaron que tres personas sufrieron heridas en un ataque contra Port Kavkaz, un puerto frente a Crimea utilizado para enviar gas natural licuado y granos. Un buque de servicio y la infraestructura del muelle resultaron dañados, agregaron las autoridades, que añadieron que una persona fue hospitalizada. La caída de escombros de drones también provocó un incendio en la refinería de petróleo Afipsky, una de las más grandes del sur de Rusia, afirmaron las autoridades en una publicación en Telegram. Indicaron que nadie resultó herido, pero no han comentado de momento sobre los daños.

Parece que #Irán le va a enseñar a #Rusia cómo derrotar a ZELENSKY en #Ucrania. Putin ya se empantanó ahí, y Zelensky no desperdicia la oportunidad para burlarse de él en cada ocasión. A pesar del riesgo de que gobiernos europeos se sumen a la coalición contra TEHERÁN, el tiro... https://t.co/pozZ3x73Jg — Jesús López Almejo 🇲🇽 (@Jjlopez_almejo) March 15, 2026

En una publicación en Facebook el sábado, el Estado Mayor General de Ucrania escribió que tanto la refinería como el puerto se utilizan para abastecer a las fuerzas armadas de Moscú. Agregó que estaba evaluando el impacto de los ataques. Entre los productos de la refinería Afipsky se encuentran combustibles diésel y gasolina natural que pueden utilizarse para fabricar combustible de aviación o gasolina. Ya había sido atacada antes por drones ucranianos, incluso en enero y noviembre. El Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que sus fuerzas derribaron 87 drones ucranianos durante la noche, incluidos 16 sobre la región de Krasnodar y 31 sobre el cercano mar de Azov. TE PUEDE INTERESAR: Advierte la Eurocámara sobre los posibles ‘acuerdos a corto plazo’ para Ucrania que propone EU El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que hasta última hora de la tarde del sábado se habían derribado 31 drones en la aproximación a la capital rusa. Las autoridades de aviación de Rusia impusieron restricciones temporales de vuelo en tres de los aeropuertos internacionales de Moscú: Domodedovo, Vnukovo y Zhukovsky. A principios de esta semana, funcionarios rusos y ucranianos afirmaron ambos haber logrado avances en el frente: Ucrania dijo que hizo retroceder a las fuerzas de Moscú en algunos puntos de la línea del frente, y el Kremlin insistió en que la invasión rusa de su vecino está avanzando.

Publicidad