Baja tasa de desempleo en EU; se crean 130 mil empleos

WASHINGTON.- La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima, hasta el 4.3%, en enero, cuando se crearon 130 mil puestos, según publica este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Las cifras de creación de empleo para este mes fue de 55 mil puestos, situación que podría ofrecer un margen a la Reserva Federal (Fed) para mantener estable los tipos de interés.

Cabe destacar que el aumento debe a ganancias en sectores como la salud, con 82 mil nuevos puestos, y la construcción, con 33 mil

En total, en enero el número de desempleados se situó en unos 7.4 millones, una disminución con respecto a los 7.5 millones registrados en el mes anterior.

Tanto el paro como el número de desempleados han aumentado frente a las cifras del mismo periodo de 2025, cuando la tasa de desempleo se situó en 4% y los desocupados sumaron 6.9 millones.

El empleo en el Gobierno federal estadounidense ha disminuido en 327 mil puestos, desde que alcanzó su punto máximo en octubre de 2024.

Durante el primer mes de 2026, el empleo mostró pocos cambios en otras industrias importantes como la minería y la extracción de petróleo y gas, la manufactura, el comercio mayorista y minorista, el transporte y almacenamiento, los servicios profesionales y empresariales y el ocio y la hostelería, entre otros servicios.

El índice de desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le sirven a la Fed para tomar decisiones en materia de política monetaria.

Por su parte el presidente Donald Trump, a través de su red social, celebró el aumento, al tiempo que insiste en su propuesta de bajar los tipos de interés.

“¡GRANDES NÚMEROS DE EMPLEO, MUCHO MAYORES DE LO ESPERADO! Estados Unidos debería pagar MUCHO MENOS por sus préstamos (¡BONOS!). Volvemos a ser el país más fuerte del mundo y, por lo tanto, deberíamos pagar la TASA DE INTERÉS MÁS BAJA, con diferencia”, dijo.

Fue el mes pasado que el presidente informó que nominará al exfuncionario de la Reserva Federal, Kevin Warsh, como próximo presidente de la Fed, el cual aseguró estar dispuesto a rebajar las tasas de interés.