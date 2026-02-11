Baja tasa de desempleo en EU; se crean 130 mil empleos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 11 febrero 2026
    Baja tasa de desempleo en EU; se crean 130 mil empleos
    Se trata de una cifra que supera en más del doble la registrada en diciembre y las previsiones del mercado. ESPECIAL.

Esta creación de empleo supera a los alrededor de 55 mil puestos estimados por analistas para este periodo y al dato revisado de 48 mil del mes anterior

WASHINGTON.- La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima, hasta el 4.3%, en enero, cuando se crearon 130 mil puestos, según publica este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Las cifras de creación de empleo para este mes fue de 55 mil puestos, situación que podría ofrecer un margen a la Reserva Federal (Fed) para mantener estable los tipos de interés.

TE PUEDE INTERESAR: Captan el momento exacto en el que una banda de ladrones hace estallar un camión blindado en Italia

Cabe destacar que el aumento debe a ganancias en sectores como la salud, con 82 mil nuevos puestos, y la construcción, con 33 mil

En total, en enero el número de desempleados se situó en unos 7.4 millones, una disminución con respecto a los 7.5 millones registrados en el mes anterior.

Tanto el paro como el número de desempleados han aumentado frente a las cifras del mismo periodo de 2025, cuando la tasa de desempleo se situó en 4% y los desocupados sumaron 6.9 millones.

El empleo en el Gobierno federal estadounidense ha disminuido en 327 mil puestos, desde que alcanzó su punto máximo en octubre de 2024.

Durante el primer mes de 2026, el empleo mostró pocos cambios en otras industrias importantes como la minería y la extracción de petróleo y gas, la manufactura, el comercio mayorista y minorista, el transporte y almacenamiento, los servicios profesionales y empresariales y el ocio y la hostelería, entre otros servicios.

El índice de desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le sirven a la Fed para tomar decisiones en materia de política monetaria.

Por su parte el presidente Donald Trump, a través de su red social, celebró el aumento, al tiempo que insiste en su propuesta de bajar los tipos de interés.

“¡GRANDES NÚMEROS DE EMPLEO, MUCHO MAYORES DE LO ESPERADO! Estados Unidos debería pagar MUCHO MENOS por sus préstamos (¡BONOS!). Volvemos a ser el país más fuerte del mundo y, por lo tanto, deberíamos pagar la TASA DE INTERÉS MÁS BAJA, con diferencia”, dijo.

Fue el mes pasado que el presidente informó que nominará al exfuncionario de la Reserva Federal, Kevin Warsh, como próximo presidente de la Fed, el cual aseguró estar dispuesto a rebajar las tasas de interés.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
Inflación

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
El que parte y reparte

El que parte y reparte
true

Baja Sheinbaum homicidios y desapariciones: Ya sólo falta que la gente se lo crea
Mientras México restringe la compra legal a través de un modelo centralizado y militarizado, la disponibilidad en Estados Unidos mantiene un flujo constante.

Sedena: casi 80% de las armas incautadas desde 2024 provienen de Estados Unidos
El cantautor hispanofrancés retoma su gira latinoamericana, generando expectativa de una posible presentación en el Zócalo capitalino o en festivales importantes.

Manu Chao podría regresar a México tras años de veto; gira latinoamericana genera expectativa
Marzo de 2026 será un mes clave para miles de personas que mantienen registros negativos en el Buró de Crédito. De acuerdo con las reglas de esta Sociedad de Información Crediticia, ciertos adeudos pueden eliminarse del historial dependiendo del monto en UDIS.

Buró de Crédito... ¿Cuáles son las deudas que se borrarán en marzo de 2026?
La Secretaría de Bienestar abrió el registro 2026 para la Pensión de Adultos Mayores. Te contamos cuándo, cómo y dónde puedes inscribirte si ya cumpliste 65 años, así como los requisitos oficiales.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo, cómo y dónde me puedo registrar si ya cumplí los 65 años?

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo alcanzó un nuevo nivel durante la presentación de Ring Royale, el evento de box entre celebridades que se celebrará en la Arena Monterrey.

Hay tiro entre Alfredo Adame y Carlos Trejo... Ring Royale logró la ‘pelea del siglo’ (video)
El equipo trabajó aspectos defensivos y ofensivos durante su práctica en Torreón.

Algodoneras de Unión Laguna retoman gira con visita clave a Bravas de León: fecha, hora y dónde ver