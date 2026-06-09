China y Corea del Norte se comprometen a profundizar la cooperación entre ambos países

El presidente chino Xi Jinping y su homólogo norcoreano Kim Jong Un subrayaron su compromiso de profundizar la cooperación y reconstruir su complicada alianza tradicional, en una inusual visita de Xi a Pyongyang (capital de Corea del Norte) que probablemente sea un intento de reafirmar la singular influencia de Beijing sobre su vecino socialista. Es extremadamente difícil verificar de manera independiente los reportes difundidos por los medios norcoreanos y chinos controlados por el Estado. Pero sus despachos implican que la cumbre entre Xi y Kim produjo resultados que ambos líderes podrían presentar como logros: Xi reafirma su influencia sobre Corea del Norte y Kim obtiene algunos beneficios económicos y políticos.

Es la primera visita de Xi a Corea del Norte en siete años. La última vez que Xi y Kim se habían visto fue en Beijing en septiembre, cuando presenciaron un desfile militar junto al presidente ruso Vladímir Putin y otros mandatarios extranjeros. LA BIENVENIDA NORCOREANA AL MANDATARIO CHINO A su llegada al aeropuerto internacional de Pyongyang, Xi y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos por Kim y su esposa, Ri Sol Ju, quienes sonrieron ampliamente y aplaudieron. Posteriormente Xi llegó a la plaza principal de la capital norcoreana, donde una guardia de honor militar y miles de personas, incluidos niños que llevaban globos y saltaban, ofrecieron una ceremonia de bienvenida. Los edificios que rodean la plaza estaban cubiertos con las banderas de ambos países, y había retratos gigantescos de Kim y Xi, y pancartas rojas y amarillas que daban la bienvenida al presidente chino y celebraban la “amistad y unidad” de las dos naciones.

Por la noche, Kim ofreció un banquete para Xi y su delegación. “PRIMER TRABAJO ESTRATÉGICO IMPORTANTÍSIMO” En una reunión realizada más tarde el lunes, Xi expresó la disposición de China a ampliar la cooperación en una enorme gama de áreas, incluidas el comercio, la agricultura, la construcción y la tecnología, indicó la televisora estatal china CCTV en un reporte en línea. El mandatario chino indicó que ambos países deben reforzar la cooperación estratégica y salvaguardar firmemente sus respectivos intereses de soberanía y seguridad, según el reporte. Kim, por su parte, afirmó que Corea del Norte y China mantendrán su amistad como “el primer trabajo estratégico importantísimo” , informó el martes la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el medio oficial norcoreano. Kim calificó a Xi como “el máximo huésped nacional”, y dijo que considera el hecho de que Xi eligiera Corea del Norte como destino de su primer viaje al extranjero este año es una muestra “dar la máxima importancia a la amistad” entre los dos países, según KCNA . Kim también reiteró el apoyo de Pyongyang al principio de “una sola China” de Beijing, una referencia a la posición oficial del gobierno chino de que Taiwán forma parte inalienable del territorio de China. Además, Kim y Xi hablaron sobre asuntos internacionales y regionales, y alcanzaron un amplio acuerdo para fortalecer la coordinación estratégica a fin de salvaguardar sus intereses compartidos, expresó KCNA. CHINA Y COREA DEL NORTE COMO BLOQUE ANTE EU Desde hace tiempo, China ha sido el salvavidas económico de Corea del Norte y su principal respaldo diplomático. Algunos expertos señalan que Beijing ha evitado aplicar plenamente las sanciones de la ONU contra el gobierno norcoreano y ha enviado apoyo en forma clandestina para ayudar a su empobrecido vecino a mantenerse a flote. Este año se cumplen 65 años de que ambos países firmaron un tratado de defensa mutua. Pero en los últimos años han surgido cuestionamientos sobre sus vínculos, ya que Pyongyang le ha dado prioridad a la cooperación con Moscú al suministrar soldados y armas para apoyarlo en la guerra contra Ucrania. A cambio, Corea del Norte ha recibido asistencia económica y militar de Rusia. El restablecer una influencia exclusiva sobre el gobierno norcoreano le daría a Xi una ventaja en sus gestiones con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha expresado repetidamente su deseo de reanudar la diplomacia con Kim. Xi y Trump se reunieron en Beijing el mes pasado, y se prevé que vuelvan a reunirse en Estados Unidos en septiembre.

El viaje de Xi tenía el objetivo de demostrar la “influencia de China sobre la península coreana” y “un papel de liderazgo en todo el noreste de Asia, en la era de las competencias estratégicas con Estados Unidos”, destacó Kwak Gil Sup, director de One Korea Center, un sitio web especializado en asuntos norcoreanos. “Aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y hacer cumplir las sanciones no parecen ser prioridades para China”, apuntó Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Femenina Ewha en Seúl. COREA DEL NORTE NECESITA A CHINA PARA AMBICIONES MILITARES Una conclusión clave de los reportes chinos y norcoreanos fue que no abordaron en absoluto el programa nuclear de Corea del Norte. Que Xi no mencionara públicamente el tema fue crucial para Kim, quien está desesperado para que se reconozca a nivel internacional que el Estado norcoreano posee armas nucleares, ello como una forma de pedir el levantamiento de las sanciones de Naciones Unidas contra Pyongyang.

Eso contrasta con el viaje de Xi a Corea del Norte en 2019, cuando dijo que Beijing estaba dispuesto a desempeñar un papel constructivo en la desnuclearización de la península coreana, según lo citaron medios chinos. Antes del viaje de Xi, Corea del Norte dejó claro de nuevo que su programa nuclear no es negociable. Kim dio a conocer una nueva planta para producir insumos nucleares y se comprometió a reforzar las fuerzas atómicas del país a un ritmo exponencial. Su hermana y alta funcionaria, Kim Yo Jong, también desestimó como un “sueño anacrónico” la presión de Washington para que el gobierno norcoreano se desnuclearice. El presidente surcoreano Lee Jae Myung dijo a los periodistas el lunes que Corea del Norte produce anualmente suficientes insumos nucleares para construir entre 10 y 20 bombas, y está cerca de perfeccionar la tecnología de misiles balísticos intercontinentales. “Los funcionarios chinos han adoptado la postura de no hablar públicamente sobre la desnuclearización en la península coreana, aunque la mantienen como un objetivo a largo plazo. Kim parece querer que Xi acepte a Corea del Norte como un vecino nuclear”, comentó Easley. Xi podría haberle ofrecido a Kim paquetes de ayuda económica, tales como envíos de arroz y fertilizantes, y la reanudación del turismo organizado chino a Corea del Norte, indicaron analistas. “Corea del Norte no puede depender únicamente de Rusia. Necesita alinearse con China”, sostuvo Kwak.

El año pasado, el volumen del comercio bilateral entre Beijing y Pyongyang se recuperó a niveles previos a la pandemia de COVID-19. Previamente este año, ambos países también reanudaron los vuelos directos y el servicio de trenes de pasajeros, paralizados desde la pandemia. Xi indicó el lunes que las dos naciones deben aprovechar la reapertura de los servicios de vuelos y trenes como una oportunidad para ampliar los intercambios de personas.

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