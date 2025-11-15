Con Jack Schlossberg la dinastía Kennedy busca continuar siendo una de las influyentes en la política de EU

WASHINGTON- Ningún apellido resuena tanto en el imaginario de Estados Unidos como el de Kennedy. Ahora, la irrupción en la escena política de uno de los miembros más jóvenes de la familia, Jack Schlossberg, promete continuar la saga de una de las dinastías más influyentes del país.

Desde que en 1961 John F. Kennedy se convirtió en el presidente electo más joven de la historia de la nación, la familia procedente de Boston se instaló en la mente de los estadounidenses como una especie de realeza política, envuelta en poder y elegancia y salpicada por la tragedia.

Más de seis décadas después, Schlossberg, su nieto de 32 años, anunció esta semana su candidatura al escaño en la Cámara de Representantes de Nueva York que dejará vacante el demócrata Jerrold Nadler, sumándose a una concurrida primaria por el duodécimo distrito congresional de la ciudad.

El excorresponsal de la revista Vogue es uno de los tres hijos de Caroline Kennedy, la única hija viva del matrimonio de John y la emblemática Jackie Kennedy. Con esta entrada al ruedo político se ha convertido en el primer descendiente directo del mítico JFK en postularse a un cargo electo.

DESDE 1900

La estirpe moderna de la familia se remonta al año 1914, cuando Joseph Kennedy y su mujer, Rose, se casaron y tuvieron nueve hijos juntos.

Joseph, ambicioso empresario y embajador en Londres, soñaba con ver a uno de sus hijos en la Casa Blanca, pero quizá no se esperaba que tres de ellos seguirían la senda de la política.