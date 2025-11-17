Con la artillería pesada: Ucrania planea comprar hasta 100 aviones Rafale y sistemas de defensa aérea a Francia

PARÍS, FRA.- Ucrania firmó este lunes una carta de intención para comprar hasta 100 aviones de combate Rafale, drones, sistemas de defensa aérea y otros equipos clave de Francia durante los próximos 10 años, como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad a largo plazo del país. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien firmó el documento con el presidente francés Emmanuel Macron, lo calificó como “un acuerdo histórico” en una conferencia de prensa conjunta en el palacio presidencial del Elíseo. La carta es un compromiso preliminar de Ucrania que expresa su interés en comprar una serie de equipos de defensa franceses. TE PUEDE INTERESAR: Enfrenta Zelensky la peor crisis de su gobierno, por acusaciones de lavado de dinero de miembros de su círculo íntimo “En primer lugar, Ucrania podrá recibir 100 aviones de combate Rafale (y) radares franceses muy potentes: ocho sistemas de defensa aérea SAMP/T, cada uno con seis sistemas de lanzamiento”, declaró Zelenski. “Este es un acuerdo estratégico que funcionará durante 10 años, comenzando el próximo año”. Macron elogió “un nuevo paso adelante” en la relación entre Francia y Ucrania. Indicó que el acuerdo del lunes incluye los cazas de última generación de Francia con armamento completo, así como programas de entrenamiento y producción asociados. EL CAZA MÁS AVANZADO DE FRANCIA El Rafale es el caza más avanzado de Francia, un avión de combate polivalente de alta tecnología con ala en delta, conocido por su maniobrabilidad y eficiencia. Ha sido desplegado en las operaciones militares extranjeras del país, incluyendo en el Oriente Medio y África, y tiene un costo estimado de más de 100 millones de dólares por avión.

La carta de intención también incluye la adquisición de drones e interceptores de drones, bombas guiadas y los sistemas tierra-aire de próxima generación SAMP/T, con las primeras entregas esperadas en los próximos tres años, señaló Macron. El jefe del Estado Mayor francés, el general de la Fuerza Aérea Fabien Mandon, dijo este mes a los senadores franceses que el SAMP/T de fabricación europea que Francia proporcionó a Ucrania está demostrando ser más efectivo que las baterías Patriot fabricadas en Estados Unidos contra misiles rusos. No se proporcionó un cronograma para la entrega de los primeros Rafales. Un funcionario del gobierno francés apuntó que entrenar a un piloto de Rafale lleva al menos tres años. El funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema, dijo que Francia es capaz de producir y acelerar la producción de Rafales y no necesitará usar los aviones de combate actualmente en servicio para suministrar a Ucrania. Agregó que el acuerdo con Ucrania no desviará la entrega de Rafales a otros clientes extranjeros.

El fabricante de aviones Dassault Aviation ha vendido más de 500 Rafales, incluyendo más de 300 para exportación a países como Egipto, India, Qatar, Grecia, Croacia, los Emiratos Árabes Unidos, Serbia e Indonesia. FORTALECIENDO DEFENSAS DE UCRANIA Zelenski, en su novena visita a París desde la invasión rusa de febrero de 2022, busca fortalecer las defensas de Ucrania mientras el país enfrenta otro invierno bajo el bombardeo de su infraestructura energética y otros objetivos. El mes pasado, Ucrania y Suecia firmaron un acuerdo para explorar la posibilidad de que Ucrania compre hasta 150 aviones de combate Gripen de fabricación sueca durante la próxima década o más. Ucrania ya ha recibido F-16 de fabricación estadounidense y Mirages franceses. "Puedo decirles que esta es una flota muy seria que estamos construyendo para Ucrania", sostuvo Zelenski. "Por ejemplo, aquellos pilotos que tienen práctica con aviones Mirage, sabemos muy bien que no pasarán un año aprendiendo a operar los futuros aviones Rafale, sino que se adaptarán rápidamente a ellos". Francia está entre los principales proveedores de asistencia de defensa a Ucrania.