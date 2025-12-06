Corte Suprema de EU ampliaría poder presidencial de Trump, revocando fallo de 90 años
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El máximo tribunal de EU podría revocar un fallo de hace 90 años que limita la autoridad ejecutiva. La decisión afectaría la capacidad del presidente para destituir líderes de agencias
La Corte Suprema de EU, bajo el liderazgo de John Roberts, se dispone a dar un paso crucial que podría aumentar significativamente el poder de la presidencia. Este lunes se argumentará un caso que busca revocar el fallo unánime Humphrey’s Executor de 1935, el cual limitó la autoridad ejecutiva, prohibiendo al presidente destituir sin causa a los jefes de agencias federales independientes, como la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Esta acción es un objetivo central del movimiento legal conservador, que defiende una visión expansiva del poder conocida como el ejecutivo unitario. Los defensores argumentan que, según la Constitución, las agencias federales responden directamente al presidente, lo que incluye la capacidad de destituir a sus líderes a voluntad. La jueza liberal Elena Kagan ha señalado que los conservadores de la corte parecen “ansiosos por emprender esa acción”.
TE PUEDE INTERESAR: Planea Trump reactivar la Doctrina Monroe para consolidar a EU como líder en América
El caso se centra en el despido de Rebecca Slaughter de la FTC por parte del presidente Donald Trump. Este caso tiene implicaciones para otros funcionarios que Trump ha intentado destituir en agencias como la Junta Nacional de Relaciones Laborales. El Departamento de Justicia argumenta que Trump puede despedir a los miembros de la junta por cualquier razón para llevar a cabo su agenda, afirmando que el precedente de 1935 siempre estuvo “flagrantemente equivocado”.
Bajo el liderazgo de Roberts, la Corte Suprema ha reducido constantemente las leyes que restringen la capacidad del presidente para destituir personas. En 2020, Roberts escribió que “el poder de destitución del presidente es la regla, no la excepción” en una decisión que respaldó el despido del jefe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor por parte de Trump, a pesar de las protecciones laborales similares.
A pesar de la tendencia de la corte, historiadores legales, e incluso defensores del enfoque originalista, sugieren que Roberts podría estar equivocado sobre la historia que sustenta la teoría del ejecutivo unitario. El texto y la historia del Artículo II de la Constitución son “mucho más equívocos de lo que la Corte actual ha sugerido”, según el profesor de derecho Caleb Nelson.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se reúne con Trump y Carney, acordaron ‘seguir trabajando juntos para temas comerciales’
Una segunda cuestión clave en el caso es si los jueces tienen el poder de reincorporar a alguien si el despido resulta ser ilegal. Esto es crucial, ya que podría afectar la capacidad de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal (Fed), para permanecer en su puesto. Existe cautela entre los jueces sobre la incertidumbre económica que surgiría si Trump pudiera despedir a los líderes del banco central a voluntad.
La decisión final sobre la revocación de Humphrey’s Executor podría redefinir fundamentalmente los límites del poder presidencial en EU. La corte escuchará argumentos sobre el caso este lunes, y argumentos separados en enero para el caso de Lisa Cook. La sentencia resultante determinará el alcance de la autoridad de destitución del presidente, especialmente sobre las agencias federales independientes.