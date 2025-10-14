El retorno de los rehenes une a un Israel dividido

JERUSALÉN- Muchos se habían vuelto rostros familiares, nombres conocidos por los carteles por todo el país: israelíes secuestrados hace dos años en sus hogares de pueblos fronterizos, en la fiesta de un festival de música electrónica o en bases militares, y luego escondidos en los túneles de Hamás, en lo más profundo de Gaza. Cuando finalmente emergieron el lunes como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, estaban más delgados y débiles, pero vivos y de pie. Y los israelíes vivieron un momento de júbilo, una redención nacional unificadora tras años de una guerra desgarradora y polarizadora. TE PUEDE INTERESAR: De un pueblo en colina a todo Israel, lágrimas de alegría por el regreso de los rehenes aún vivos Los 20 rehenes vivos que permanecían en Gaza, junto con los restos de otros 28 que fallecieron en cautiverio, seguían siendo una herida abierta, y su destino desgarraba el alma del país. Durante mucho tiempo, la mayoría de los israelíes había pedido que el primer ministro Benjamín Netanyahu diera prioridad a su liberación mediante un acuerdo que pusiera fin a la guerra, según mostraban las encuestas. Pero Netanyahu acusó a los manifestantes de “endurecer la postura de Hamás”, mientras que sus críticos lo señalaban a él por prolongar el conflicto para apaciguar a sus aliados de extrema derecha, de cuyo apoyo depende para mantenerse en el poder. Ahora, dijeron muchos israelíes, con un alto al fuego indefinido en vigor y todos los rehenes vivos de regreso en casa, era momento de que el país sanara. “Este es un día trascendental, un día de enorme alegría”, dijo Netanyahu el lunes, en un discurso ante el parlamento israelí, la Knéset, acompañado por el presidente Donald Trump.

Citando el libro bíblico de Eclesiastés, que los judíos leen tradicionalmente esta semana, Netanyahu afirmó que hay un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. “Los dos últimos años han sido un tiempo de guerra”, añadió. “Los años por venir, con esperanza, serán un tiempo de paz: paz dentro de Israel y paz fuera de Israel”. Desde temprano, el lunes por la mañana, la gente comenzó a congregarse en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para seguir la liberación en pantallas gigantes. A lo largo de las carreteras, ondeaban banderas israelíes frente a la base militar de Re’im, en el sur del país, la primera parada para los liberados tras cruzar de regreso a territorio israelí. Otros salieron a los balcones y azoteas para aplaudir y vitorear mientras los helicópteros trasladaban a los ex rehenes hacia los hospitales. El ejército difundió imágenes de emotivos reencuentros entre los rehenes y sus familiares, así como momentos extraordinarios entre los propios liberados. Gali y Ziv Berman, de 28 años, mellizos que fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023, junto a su vecina, Emily Damari, de Kfar Aza, una comunidad rural, fueron separados por sus captores el mismo día que llegaron a Gaza, según relató la propia Damari, quien fue liberada durante un breve alto al fuego en enero. TE PUEDE INTERESAR: Así celebran los palestinos la liberación de prisioneros por Israel bajo acuerdo de alto al fuego El lunes se abrazaron. Los mellizos, que antes del secuestro vivían cerca y trabajaban juntos, fueron trasladados a un hospital vestidos con camisetas amarillas del Maccabi Tel Aviv, su equipo de fútbol favorito. Durante el trayecto, sobrevolaron el estadio Bloomfield de Tel Aviv, donde cientos de aficionados se habían reunido para recibirlos entre vítores. Otro par de hermanos, Ariel Cunio, de 28 años, y David Cunio, de 35, fueron liberados y se reunieron con sus parejas en Israel, ambas también excautivas. Ariel Cunio había sido secuestrado junto a su compañera, Arbel Yehud, de su casa en Nir Oz, una pequeña comunidad cercana a la frontera de Gaza que fue arrasada durante el ataque de Hamás. Yehud fue liberada en enero. “Mi Ariel está en casa, y estoy abrumada por la emoción y la alegría”, dijo Yehud en un comunicado. “Desde el momento en que fui liberada, dediqué toda mi energía a la lucha por traer a mi Ariel de vuelta, por traer a David de vuelta, y por lograr el regreso de todos los rehenes”, añadió. “Ahora que Ariel y David están en casa, podemos concentrarnos en nuestro largo camino de sanación y recuperación juntos, como pareja y como familia”.