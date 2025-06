En medio de una disputa legal sobre la Guardia Nacional, Noem promete mantener la política migratoria de Trump

LOS ÁNGELES- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se comprometió a avanzar con las redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump a pesar de las olas de disturbios en distintas partes del país.

Horas después de sus declaraciones el jueves, un juez ordenó a Trump devolver el control a California sobre la Guardia Nacional que él ordenó desplegar tras las protestas por su campaña contra los migrantes, pero un tribunal de apelaciones bloqueó rápidamente de forma temporal esa orden, que debía entrar en vigor el viernes. El Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito programó una audiencia sobre el asunto para el martes.

La orden de restricción temporal emitida por el juez federal indicó que el despliegue de la Guardia Nacional es ilegal y viola la Décima Enmienda constitucional, además de que se excede de la autoridad legal de Trump. La orden sólo se aplica a los efectivos de la Guardia Nacional y no a los infantes de Marina que también fueron enviados a las protestas de Los Ángeles. El juez dijo que no emitiría un fallo sobre los infantes de Marina porque aún no están en las calles.

El gobernador Gavin Newsom, quien solicitó al juez una suspensión de emergencia de los soldados que colaboraban en las redadas migratorias, había elogiado la orden antes de que fuera bloqueada, diciendo que “hoy se trató realmente de una prueba a la democracia, y hoy aprobamos la prueba”. Además, señaló que volvería a asignar a las tropas de la Guardia a “lo que estaban haciendo antes de que Donald Trump las requisara”.

En una publicación en su plataforma Truth Social el viernes por la mañana, Trump dio las gracias al tribunal de apelaciones.

“Si no hubiera enviado al ejército a Los Ángeles, esa ciudad estaría ardiendo en este momento”, afirmó.