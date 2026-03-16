Trump no descarta atacar reservas de petróleo de Irán; reprocha falta de ‘entusiasmo’ para reabrir estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que puede destruir “con solo cinco minutos de aviso” los oleoductos de la isla de Kharg, corazón de la industria petrolera iraní que fue bombardeada el pasado jueves por fuerzas estadounidenses. ”Destruimos literalmente todo en la isla, excepto la zona donde está el petróleo. Yo la llamo los oleoductos. Dejamos los oleoductos. No queríamos hacerlo, pero lo haremos. Podemos hacerlo con solo cinco minutos de aviso”, declaró Trump en una comparecencia en la Casa Blanca. El mandatario reiteró su amenaza a las infraestructuras petroleras de Irán en el día 17 de la guerra que Estados Unidos e Israel libran con Irán. TE PUEDE INTERESAR: EU no está preparado para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán, afirma Trump

CRITICA FALTA DE “ENTUSIASMO” Trump también criticó la falta de “entusiasmo” que ha recibido por parte de algunos aliados su petición para que le ayuden a desbloquear el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra de Irán. “Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo es importante para mí”, declaró a la prensa en la Casa Blanca. El mandatario recordó que hay soldados estadounidenses protegiendo a esos países, aunque no quiso detallar las naciones a las que se refería: “¿Por qué estamos protegiendo a países que no nos protegen a nosotros? Siempre he considerado que esa era una debilidad de la OTAN: nosotros íbamos a protegerlos a ellos, pero yo siempre sostuve que, llegado el momento de necesidad, ellos no nos protegerían a nosotros. Pues bien, este es ese momento de necesidad”, criticó el mandatario. TE PUEDE INTERESAR: Los países europeos rechazan el llamamiento de Trump para que se reabra el estrecho de Ormuz El presidente estadounidense aseguró que algunos sí se han comprometido a ayudar a reabrir el paso estratégico, pero evitó mencionar sus nombres al considerar que tal vez “no desean convertirse en un objetivo”. Trump instó el fin de semana a varios países aliados a prestar su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el petróleo que está siendo bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses, pero la idea ha sido rechazada por varios aliados, sorbe todo europeos. Preguntado por si ha abordado con el presidente francés, Emmanuel Macron, una posible coalición para desbloquear el estrecho, Trump confirmó las conversaciones y confió en la ayuda de Francia. “He hablado con él. En una escala del cero al diez, diría que es un ocho. No es perfecto, pero es Francia”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: Ataques israelíes en Gaza continúan pese al alto al fuego; dejan otras 12 personas sin vida El presidente insistió en que Estados Unidos ha protegido a los países miembros de la organización y en concreto en lo referente a la guerra de Ucrania. Trump consideró que el presidente ruso, Vladímir Putin, no le tiene miedo a los europeos. “A quien teme es a los Estados Unidos de América”, declaró. El republicano también cargó contra el primer ministro británico, Keir Starmer, por su negativa a enviar barcos al estrecho. Starmer dijo este lunes que Reino Unido trabaja con aliados, entre ellos europeos, en un plan “viable” para reabrir el estrecho de Ormuz, pero dejó claro que su país no se involucrará en la guerra contra Irán. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que el paso estratégico está “fuera del ámbito de actuación de la OTAN” e insistió en que “la guerra de Irán no es la guerra de Europa”. TE PUEDE INTERESAR: El impacto económico en EU del ataque a Irán: un bumerán para Trump en año electoral ATAQUE A LA ISLA KHARG Estados Unidos bombardeó el pasado jueves los objetivos militares de la isla de Kharg pero evitó destruir su infraestructura petrolera para no sacudir más el mercado global de hidrocarburos, afectado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Trump advirtió entonces que podría cambiar de opinión y bombardear los oleoductos si Teherán mantiene el bloqueo en el estrecho. Según dijo el presidente este lunes, el Ejército estadounidense ha atacado más de siete mil objetivos en Irán, “principalmente objetivos comerciales y militares”. Dijo además haber logrado una reducción del 90% en los lanzamientos de misiles balísticos y del 95% en los ataques con drones.

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