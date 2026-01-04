¿Estados Unidos seguirá destruyendo ‘narcolanchas’ tras captura de Maduro?

    ¿Estados Unidos seguirá destruyendo 'narcolanchas' tras captura de Maduro?
    FOTO: VANGUARDIA

Estados Unidos ha destruido más de 35 presuntas embarcaciones de narcoterrorismo desde a mediados del 2025

Una de las principales incógnitas, tras la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, es si la vigilancia en las proximidades del mar caribe permanecerá.

Ante dicha cuestión, el Secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que las actividades militares, de vigilancia y ataque, continuarán activos en los perímetros del caribe.

Para la NBC News, con respecto a la destrucción de presuntas narcolanchas, Marco Rubio afirmó que las operaciones seguirán mientras se observen a dichos vehículos dirigirse a territorio estadounidense.

Seguiremos haciendo eso, y potencialmente otras cosas, hasta que los asuntos que necesitamos ver resueltos sean abordados’ aseveró Marco Rubio también sobre la detención de buques petroleros sancionados.

En paralelo, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, advirtió que se mantendrá el despliegue militar en las proximidades caribeñas del territorio venezolano.

Nuestras fuerzas permanecen en la región en un alto estado de alerta, preparadas para proyectar poder, defenderse a sí mismas y nuestros intereses en el área

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

