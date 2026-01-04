¿Estados Unidos seguirá destruyendo ‘narcolanchas’ tras captura de Maduro?

Una de las principales incógnitas, tras la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, es si la vigilancia en las proximidades del mar caribe permanecerá.

Ante dicha cuestión, el Secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que las actividades militares, de vigilancia y ataque, continuarán activos en los perímetros del caribe.

