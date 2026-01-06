Fiscalía de Venezuela acusa de ‘crímenes de guerra’ a EU tras las muertes de soldados y guardias

El 6 de enero, tras el operativo de captura por los Estados Unidos a Nicolás Maduro, se reportaron la cantidad de soldados y guardias de Venezuela fallecidos.

El número fue cuantificado por las autoridades cubanas, quienes reportaron que había elementos de Cuba a disposición del mandato de Nicolás Maduro.

TE PUEDE INTERESAR: Borra EU de expediente alusión a Maduro como líder del Cártel de los Soles

Se informó que la cantidad de oficiales asesinados fueron de un aproximado de 24, durante la intervención de los Estados Unidos en territorio de Venezuela, el 3 de enero. El objetivo del operativo militar fue capturar al mandatario Nicolás Maduro, quien había sido denunciado por las autoridades de Estados Unidos como líder narcoterrorista, junto con su esposa, Cilia Flores.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, denunció que fueron ‘docenas’ de fallecidos lo que se produjo tras la intervención de los Estados Unidos, y que no solo fueron militares o elementos de seguridad, sino también civiles.

Por ello, el fiscal aseguró que la información tendrá como destinación el argumentar que los actos del 3 de enero fueron ‘crímenes de guerra’.

En paralelo, las autoridades cubanas aseguraron que la intervención de los Estados Unidos causó la muerte de al menos 32 militares y policías cubanos. Se reportó que el gobierno de Cuba declaró dos días de luto, tras el incidente.

Las autoridades militares de Venezuela publicaron el siguiente comunicado ‘Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fortaleza. Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta rescatar a nuestro Presidente legítimo, desarticular por completo a los grupos terroristas que operan desde el exterior y garantizar que hechos como estos nunca más mancillen nuestro suelo soberano’.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscal general de Venezuela rechaza juicio contra Maduro en EU; resalta que el venezolano goza de inmunidad

Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, yace en juicio dentro de los Estados Unidos, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, fue proclamada como presidenta interina.