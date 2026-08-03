Gobierno de Ghana aprueba duras protecciones a cultivo de cacao, con hasta 20 años de cárcel

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    Gobierno de Ghana aprueba duras protecciones a cultivo de cacao, con hasta 20 años de cárcel
    Manu Yaw Fofie, productor de cacao, camina por su granja en Kona, Ghana, el viernes 6 de marzo de 2026. AP

Tras un repunte de los futuros del cacao en 2024 en los mercados internacionales, los precios futuros superaron los 12 mil dólares por tonelada, el nivel más alto en décadas

El Parlamento de Ghana aprobó un proyecto de ley que podría enviar a los productores de cacao a prisión por un máximo de 20 años si convierten sus fincas a otros usos sin la aprobación del gobierno, según una copia del proyecto vista por The Associated Press.

La nueva medida se aprobó el jueves, pero el contenido de la ley no se hizo público hasta la noche del domingo 2 de agosto de 2026. El presidente, John Mahama, aún no ha promulgado la ley con su firma.

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La legislación otorgaría a todas las plantaciones de cacao un estatus de protección y convertiría en delito penal destinarlas a cualquier otro fin sin autorización, lo que ha suscitado críticas de agricultores.

“Si la ley se mantiene tal como está ahora, no es justa”, afirmó Moses Djan Asiedu, productor de cacao y administrador de la Ghana Cooperative Cocoa Farmers and Marketing Association Limited.

Asiedu explicó que muchos agricultores invierten su propio dinero para adquirir tierras, despejarlas y mantener plantaciones de cacao durante años antes de obtener algún ingreso, y aun así reciben poco apoyo del gobierno.

“Si el cacao es un activo nacional, entonces también se debería apoyar al agricultor para cubrir parte del costo de producción”, añadió Asiedu.

Las sanciones más severas apuntan a la minería ilegal de oro, con una pena de prisión de entre 10 y 20 años, y una fuerte multa por cada árbol de cacao afectado.

Cientos de miles de agricultores en África occidental dependen del cultivo de cacao para ganarse la vida. En la vecina Costa de Marfil, las exportaciones de granos de cacao representan el 40% de los ingresos totales por exportaciones. En Ghana suponen casi el 15%.

Los reguladores gubernamentales fijan un precio fijo para el grano de cacao al inicio de cada temporada de siembra, y la mayoría de los granos se venden a través de intermediarios con licencia del gobierno para proteger a los agricultores de las fluctuaciones de precios en el mercado internacional.

Sin embargo, tras un repunte de los futuros del cacao en 2024 en los mercados internacionales, los futuros —un contrato para comprar una materia prima a un precio acordado en una fecha futura— superaron los 12 mil dólares por tonelada, el nivel más alto en décadas. Luego se desplomaron a alrededor de 4 mil dólares, a medida que la oferta superó a la demanda.

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