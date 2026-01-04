Habitantes de Venezuela realizaron largas filas para comprar alimentos y gasolina

La situación en Venezuela, tras la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y los ataques aéreos, como explosiones, en Caracas, ataque confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado largas filas y falla en servicios públicos. LARGAS FILAS EN COMERCIOS, GASOLINA Y FARMACIAS Vecinos entrevistados por la agencia de noticias EFE, la cual constató las largas filas en supermercados aún cerrados durante las primeras horas del sábado, afirmaron temer un desabastecimiento de alimentos. TE PUEDE INTERESAR: Posturas de Latinoamérica sobre el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela “Me da miedo que haya un estallido social y volvamos a lo que había antes, que haya desabastecimiento. Cuando era joven podía hacer cola (para comprar comida), ya no puedo”, dijo a EFE una vecina del municipio Chacao, mientras esperaba que abriera uno de los supermercados de la zona. Otra mujer afirmó que buscaba comprar comida para aprovisionarse: “En casa compramos lo necesario porque está todo muy caro y ahora no tenemos comida”, declaró a EFE.

El único supermercado abierto en esa área del este capitalino tenía en su entrada una fila de unas cincuenta personas. Solo dejaban pasar a una por turno, para evitar multitudes dentro del comercio. En Los Palos Grandes, también había un centenar de personas en fila frente a un supermercado, donde también dejaban entrar en grupos pequeños para evitar aglomeraciones, y también había una veintena de personas y vehículos haciendo fila en una farmacia. Por otro lado, medios de comunicación internacionales y de verificación de datos, hacían colas en las estaciones de servicio para surtir gasolina. Un habitante de Maracaibo salió en la madrugada a surtir su carro de combustible: “uno no sabe qué puede pasar y es preferible ser precavido. Yo fui y llené mi tanque de gasolina”, afirmó para Chequeado. TE PUEDE INTERESAR: ‘Buenas noches, feliz año nuevo’, dijo Maduro a los agentes de la DEA al aterrizar en NY

Quienes destaca que la distribución de gasolina se mantenía con normalidad en diferentes ciudades de Venezuela, y en algunas estaciones de servicio se presentaban colas de vehículos. Las largas filas recordaron a las extensas que se presentaron durante 2017, cuando se registró un alta en la escasez de alimentos y la venta de los productos de primera necesidad eran restringidos. FALLAS EN TRANSPORTE Durante la madrugada se reportaron cortes de servicio eléctrico en el sur de la ciudad, donde se encuentra el Fuerte Tiuna, la principal instalación militar de Caracas; y también en el centro, en donde se encuentra el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial, y varias sedes de instituciones gubernamentales Sin embargo, en el este de la ciudad no se reportaron apagones. No obstante, medios de transporte no prestaba servicio, incluidas las estaciones del Metro de Caracas y taxis. TE PUEDE INTERESAR: Así ‘asfixió’ Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro antes de su captura

ABANDONAN SUS VIVIENDAS TRAS ATAQUES La madrugada del 3 de enero, decenas de habitantes de Fuerte Tiuna en Caracas, abandonaron sus viviendas en medio de una fuerte sacudida de explosiones. Una de las detonaciones ocurrió en una montaña cercana a Fuerte Tiuna -que alberga la sede del Ministerio de Defensa-, donde también hubo un corte del servicio eléctrico, así como en sectores aledaños, mientras se escuchaba el sobrevuelo de una aeronave, según constató EFE. Inmediatamente, habitantes de edificios residenciales dentro de la instalación militar empezaron a bajar por las escaleras, varios de ellos para tratar de salir del lugar, algunos a pie y otros en vehículos, en su mayoría repletos de personas que huían del lugar por temor a nuevas explosiones. VUELOS CANCELADOS Y FRONTERAS TERRESTRES ABIERTAS El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, conocido como Maiquetía, en Caracas, permanece cerrado sin itinerario de entrada y salida de vuelos nacionales e internacionales. No obstante, los principales pasos fronterizos terrestres de Venezuela con Colombia están abiertos, pero la frontera con Brasil, al sur del país, permanece cerrada. TE PUEDE INTERESAR: Maduro coordinó narcovuelos desde México, presentó EU en su acusación NARRAN NOCHE DE BOMBARDEO “Incertidumbre”, con esta palabra Julio Blanca, coordinador de contenidos del diario venezolano El Nacional, califica el comienzo de los ataques aéreos de Estados Unidos (EU) en Venezuela, cuyo objetivo fue capturar al presidente Nicolás Maduro, y el futuro del país latinoamericano para el medio de comunicación El Universal.