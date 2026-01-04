Habitantes de Venezuela realizaron largas filas para comprar alimentos y gasolina
Narran que los servicios sufrieron fallas. El aeropuerto permanece cerrado y las fronteras terrestres con Colombia son las únicas abiertas
La situación en Venezuela, tras la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y los ataques aéreos, como explosiones, en Caracas, ataque confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado largas filas y falla en servicios públicos.
LARGAS FILAS EN COMERCIOS, GASOLINA Y FARMACIAS
Vecinos entrevistados por la agencia de noticias EFE, la cual constató las largas filas en supermercados aún cerrados durante las primeras horas del sábado, afirmaron temer un desabastecimiento de alimentos.
“Me da miedo que haya un estallido social y volvamos a lo que había antes, que haya desabastecimiento. Cuando era joven podía hacer cola (para comprar comida), ya no puedo”, dijo a EFE una vecina del municipio Chacao, mientras esperaba que abriera uno de los supermercados de la zona.
Otra mujer afirmó que buscaba comprar comida para aprovisionarse: “En casa compramos lo necesario porque está todo muy caro y ahora no tenemos comida”, declaró a EFE.
El único supermercado abierto en esa área del este capitalino tenía en su entrada una fila de unas cincuenta personas. Solo dejaban pasar a una por turno, para evitar multitudes dentro del comercio.
En Los Palos Grandes, también había un centenar de personas en fila frente a un supermercado, donde también dejaban entrar en grupos pequeños para evitar aglomeraciones, y también había una veintena de personas y vehículos haciendo fila en una farmacia.
Por otro lado, medios de comunicación internacionales y de verificación de datos, hacían colas en las estaciones de servicio para surtir gasolina. Un habitante de Maracaibo salió en la madrugada a surtir su carro de combustible: “uno no sabe qué puede pasar y es preferible ser precavido. Yo fui y llené mi tanque de gasolina”, afirmó para Chequeado.
Quienes destaca que la distribución de gasolina se mantenía con normalidad en diferentes ciudades de Venezuela, y en algunas estaciones de servicio se presentaban colas de vehículos.
Las largas filas recordaron a las extensas que se presentaron durante 2017, cuando se registró un alta en la escasez de alimentos y la venta de los productos de primera necesidad eran restringidos.
FALLAS EN TRANSPORTE
Durante la madrugada se reportaron cortes de servicio eléctrico en el sur de la ciudad, donde se encuentra el Fuerte Tiuna, la principal instalación militar de Caracas; y también en el centro, en donde se encuentra el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial, y varias sedes de instituciones gubernamentales
Sin embargo, en el este de la ciudad no se reportaron apagones.
No obstante, medios de transporte no prestaba servicio, incluidas las estaciones del Metro de Caracas y taxis.
ABANDONAN SUS VIVIENDAS TRAS ATAQUES
La madrugada del 3 de enero, decenas de habitantes de Fuerte Tiuna en Caracas, abandonaron sus viviendas en medio de una fuerte sacudida de explosiones.
Una de las detonaciones ocurrió en una montaña cercana a Fuerte Tiuna -que alberga la sede del Ministerio de Defensa-, donde también hubo un corte del servicio eléctrico, así como en sectores aledaños, mientras se escuchaba el sobrevuelo de una aeronave, según constató EFE.
Inmediatamente, habitantes de edificios residenciales dentro de la instalación militar empezaron a bajar por las escaleras, varios de ellos para tratar de salir del lugar, algunos a pie y otros en vehículos, en su mayoría repletos de personas que huían del lugar por temor a nuevas explosiones.
VUELOS CANCELADOS Y FRONTERAS TERRESTRES ABIERTAS
El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, conocido como Maiquetía, en Caracas, permanece cerrado sin itinerario de entrada y salida de vuelos nacionales e internacionales.
No obstante, los principales pasos fronterizos terrestres de Venezuela con Colombia están abiertos, pero la frontera con Brasil, al sur del país, permanece cerrada.
NARRAN NOCHE DE BOMBARDEO
“Incertidumbre”, con esta palabra Julio Blanca, coordinador de contenidos del diario venezolano El Nacional, califica el comienzo de los ataques aéreos de Estados Unidos (EU) en Venezuela, cuyo objetivo fue capturar al presidente Nicolás Maduro, y el futuro del país latinoamericano para el medio de comunicación El Universal.
A las 02:30 de la madrugada aproximadamente comenzaron los diferentes bombardeos en las entidades de Aragua, La Guaira y Miranda, los cuales afectaron los servicios de internet, luz y telefonía. “El tema de las vibraciones en las estructuras de mi casa fue bastante fuerte; esperé un poco para ver qué era lo que ocurría. Esperar, salir”. compartió el comunicador.
No fue hasta 12 horas después que regresaron dichos servicios, comenzó a comunicarse con familiares y colegas. Al salir a la calle, la situación fue gente buscando alimentos, de forma principal no perecederos. “Creo que fue una de las principales necesidades de los venezolanos, obtener agua y comida, algo que continúa a estas horas”, dice.
Del otro lado, los comerciantes atienden con sus locales abiertos a media cortina para evitar algún saqueo. Julio Blanca considera que en el ambiente hay una mezcla de emociones, de comprender qué es lo que pasó, pasa y pasará. “Hay mucho silencio en Caracas, a pesar de las manifestaciones a favor de la liberación de Nicolás Maduro”, comentó.
Aunado a esto, y comparado con países como México, donde hubo protestas afuera de las Embajadas de Estados Unidos y Venezuela tanto a favor como en contra de la intervención militar estadounidense y la detención de Maduro, sólo se registran movilizaciones de simpatizantes del chavismo.
“A favor no hay registros ni he visto. La mayoría de las manifestaciones han sido de migrantes venezolanos en países como Colombia, España y Perú; el deseo que tienen es regresar a su tierra;
”No se entiende muy bien qué puede pasar con la ausencia de Maduro, entendiendo que dentro de la Constitución no hay un escenario de la detención del presidente. Se genera mayor confusión con la conferencia de prensa de Donald Trump”, dijo.