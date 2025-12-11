Impulsa la UE la candidatura de Ucrania con la esperanza de poder superar el veto húngaro

LEÓPOLIS- Las delegaciones de 26 Estados que son miembros de la UE ratificaron hoy en la ciudad ucraniana de Leópolis su respaldo a las aspiraciones de integración de Ucrania al bloque europeo, por lo que acordaron avanzar los preparativos técnicos para la adhesión, en tanto a la vez buscan formas para neutralizar el veto de Hungría a la apertura de las negociaciones formales.

“Estoy muy orgullosa de cómo hemos logrado (un acuerdo para) adelantar todo el trabajo técnico, lo que supone que el proceso de ampliación con Ucrania no quede estancado y siga avanzando”, explicó Marie Bjerre, quien es la ministra danesa de Asuntos Europeos durante la reunión informal de ministros de países de la UE que fue organizada en la presidencia de turno danesa del Consejo de la Unión Europea, que finaliza al término de este año.

En opinión de Marta Kos, quien es la comisionada de la UE para asuntos relacionados con la ampliación del bloque “Ucrania será miembro de la UE y nadie puede bloquearlo”, y resaltó que a través del trabajo técnico se pueden apresurar las reformas que se piden al país candidato.

En este sentido, Kos precisó que los Estados miembros ofrecieron dar su consejo a Kiev en lo que se refiere a los objetivos de las reformas y reiteró que el ingreso de Ucrania en la UE es un elemento fundamental para las garantías de seguridad que solicitan los ucranianos y de cualquier acuerdo de paz que pueda llegar a firmarse con Rusia.

Por lo que la comisaria reveló que tanto Bruselas como Kiev llegaron a un acuerdo para llevar acabo un plan de acción que está conformado por diez reformas consideradas como prioritarias y que están centradas en reforzar el Estado de Derecho, así como en combatir la corrupción y en construir instituciones fuertes y democráticas.

“Las reformas son la clave del proceso y nadie puede vetar a Ucrania al hacer esas reformas”, acentuó Kos.

HUNGRÍA, LA PIERDA EN EL ZAPATO

El único país de los 27 Estados que conforman la UE que decidió no asistir a la cita fue el ministro húngaro para las relaciones con la Unión Europea, Janos Boka, que en días previos a esta reunión la descalificó y se refirió a esta como “otro performance’ teatral de las élites pro-guerra de Bruselas”.

No obstante a que Ucrania va a necesitar contar con el voto a favor de Hungría para conseguir entrar en la UE, los participantes en a este encuentro en Leópolis indicaron que Budapest ya fue convencida para que aprobara el estatuto de país candidato para Ucrania.

La ministra danesa aseveró que Hungría no podrá ignorar tanto la presión de Ucrania como la de los otros 26 Estados miembros si en el proceso se consiguen resultados palpables.

Kos considera que Hungría incurrirá “en un abuso del veto” si sostiene su bloqueo; la comisionada de la UE para asuntos relacionados con la ampliación del bloque prosiguió detallando que Ucrania es esencial para la estabilidad de Europa y agregó que la inquietud puesta sobre la mesa por Budapest en relación con el trato que recibe la minoría húngara en Ucrania va a ser respondida de mejor forma si el país ingresa en la UE.

Por su parte, Tarás Kachka. quien es el viceprimer ministro de Ucrania comentó, “debemos congratularnos por haber encontrado una forma de garantizar que el proceso de ampliación continúe al mismo ritmo pese a que aún no tenemos unanimidad formal”.

Por lo que concluye Kachka “todo nuestro trabajo debe hacerse en los próximos 24 meses y, teniendo en cuenta que el ingreso en la UE es uno de los pilares de las conversaciones sobre las garantías futuras de paz y seguridad, este plazo podría ser aún más corto que los 24 meses”.

Con información de la Agencia EFE.