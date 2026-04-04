Israel ataca 340 ‘objetivos’ en Irán y Líbano en menos de 48 horas; no se han reportado víctimas

Israel intensificó su ofensiva militar en Medio Oriente con una serie de bombardeos simultáneos contra Irán y Líbano que, en menos de 48 horas, dejaron un saldo de más de 340 objetivos atacados, en lo que representa uno de los episodios más agresivos dentro de la escalada reciente del conflicto regional. De acuerdo con información difundida por el propio Ejército israelí, los ataques se concentraron de manera paralela en territorio iraní y libanés durante un periodo que abarcó entre viernes y sábado. El balance oficial detalla que más de 200 objetivos fueron impactados en Irán, mientras que en Líbano la cifra superó los 140 blancos, lo que en conjunto rebasa los 340 puntos estratégicos atacados en menos de dos días.

Esta operación coordinada confirma la ampliación del radio de acción de Israel, que no solo mantiene presión sobre actores regionales como Hezbolá en territorio libanés, sino que también continúa golpeando directamente infraestructura vinculada al régimen iraní. OBJETIVOS MILITARES ESTRATÉGICOS Según los reportes, los blancos alcanzados incluyen instalaciones militares, centros de entrenamiento, depósitos de armas y sistemas de defensa, considerados por Israel como piezas clave dentro de la estructura operativa de sus adversarios. En Irán, uno de los ataques se registró cerca de la central nuclear de Bushehr, donde se reportó la muerte de un guardia de seguridad y daños en un edificio, aunque sin indicios de fuga radiactiva, de acuerdo con organismos internacionales.

En paralelo, en Líbano, los bombardeos impactaron zonas urbanas como la ciudad de Tiro, donde se reportaron afectaciones a infraestructura civil, incluido un hospital, además de personas heridas entre la población y personal de emergencia. ESCALADA EN EL CONFLICTO REGIONAL La ofensiva se produce en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, donde los enfrentamientos han escalado tras los ataques iniciales contra Irán a finales de febrero, detonando una cadena de represalias y operaciones militares en varios frentes. El incremento en la intensidad de los bombardeos refleja una estrategia de presión sostenida por parte de Israel, que busca debilitar tanto las capacidades militares iraníes como las de sus aliados en la región, particularmente Hezbolá. IMPACTO INMEDIATO Y TENSIÓN INTERNACIONAL Los ataques simultáneos en dos países evidencian la dimensión regional del conflicto y elevan el riesgo de una confrontación aún más amplia. La magnitud de los objetivos alcanzados en un periodo tan corto subraya la capacidad operativa israelí y el nivel de coordinación en sus acciones militares. Mientras tanto, la situación en el terreno continúa evolucionando, con reportes de daños a infraestructura sensible y afectaciones a civiles, lo que mantiene la atención internacional sobre el desarrollo de las hostilidades.

La serie de bombardeos en Irán y Líbano no solo marca un punto crítico en la actual crisis, sino que también redefine el alcance del conflicto, al consolidar un frente simultáneo que involucra a múltiples actores y territorios. En este escenario, la ofensiva israelí se posiciona como uno de los movimientos más contundentes en la dinámica reciente de la guerra, con implicaciones directas en la estabilidad de la región y en el equilibrio geopolítico global.

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