Israel ataca 340 ‘objetivos’ en Irán y Líbano en menos de 48 horas; no se han reportado víctimas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 4 abril 2026
    Israel ataca 340 ‘objetivos’ en Irán y Líbano en menos de 48 horas; no se han reportado víctimas
    El estado de Israel ataca 340 ‘objetivos’ en Irán y Libano Archivo

En el Líbano, Israel enumeró hoy como objetivos golpeados un “centro de entrenamiento” de Hizbulá, al igual que depósitos de armas, lanzaderas y un presunto cuartel general de la fuerza de élite Radwan

Israel intensificó su ofensiva militar en Medio Oriente con una serie de bombardeos simultáneos contra Irán y Líbano que, en menos de 48 horas, dejaron un saldo de más de 340 objetivos atacados, en lo que representa uno de los episodios más agresivos dentro de la escalada reciente del conflicto regional.

De acuerdo con información difundida por el propio Ejército israelí, los ataques se concentraron de manera paralela en territorio iraní y libanés durante un periodo que abarcó entre viernes y sábado.

El balance oficial detalla que más de 200 objetivos fueron impactados en Irán, mientras que en Líbano la cifra superó los 140 blancos, lo que en conjunto rebasa los 340 puntos estratégicos atacados en menos de dos días.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-permite-paso-a-barcos-iraquies-en-estrecho-de-ormuz-pero-restringe-a-paises-enemigos-LI19778333

Esta operación coordinada confirma la ampliación del radio de acción de Israel, que no solo mantiene presión sobre actores regionales como Hezbolá en territorio libanés, sino que también continúa golpeando directamente infraestructura vinculada al régimen iraní.

OBJETIVOS MILITARES ESTRATÉGICOS

Según los reportes, los blancos alcanzados incluyen instalaciones militares, centros de entrenamiento, depósitos de armas y sistemas de defensa, considerados por Israel como piezas clave dentro de la estructura operativa de sus adversarios.

En Irán, uno de los ataques se registró cerca de la central nuclear de Bushehr, donde se reportó la muerte de un guardia de seguridad y daños en un edificio, aunque sin indicios de fuga radiactiva, de acuerdo con organismos internacionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/mientras-eu-intensifica-la-busqueda-de-militar-desaparecido-iran-pide-dar-con-el-piloto-enemigo-BI19778485

En paralelo, en Líbano, los bombardeos impactaron zonas urbanas como la ciudad de Tiro, donde se reportaron afectaciones a infraestructura civil, incluido un hospital, además de personas heridas entre la población y personal de emergencia.

ESCALADA EN EL CONFLICTO REGIONAL

La ofensiva se produce en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, donde los enfrentamientos han escalado tras los ataques iniciales contra Irán a finales de febrero, detonando una cadena de represalias y operaciones militares en varios frentes.

El incremento en la intensidad de los bombardeos refleja una estrategia de presión sostenida por parte de Israel, que busca debilitar tanto las capacidades militares iraníes como las de sus aliados en la región, particularmente Hezbolá.

IMPACTO INMEDIATO Y TENSIÓN INTERNACIONAL

Los ataques simultáneos en dos países evidencian la dimensión regional del conflicto y elevan el riesgo de una confrontación aún más amplia. La magnitud de los objetivos alcanzados en un periodo tan corto subraya la capacidad operativa israelí y el nivel de coordinación en sus acciones militares.

Mientras tanto, la situación en el terreno continúa evolucionando, con reportes de daños a infraestructura sensible y afectaciones a civiles, lo que mantiene la atención internacional sobre el desarrollo de las hostilidades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/lo-que-hay-que-saber-sobre-el-enorme-bunker-militar-bajo-el-salon-de-baile-de-trump-EI19778158

La serie de bombardeos en Irán y Líbano no solo marca un punto crítico en la actual crisis, sino que también redefine el alcance del conflicto, al consolidar un frente simultáneo que involucra a múltiples actores y territorios.

En este escenario, la ofensiva israelí se posiciona como uno de los movimientos más contundentes en la dinámica reciente de la guerra, con implicaciones directas en la estabilidad de la región y en el equilibrio geopolítico global.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Guerras

Localizaciones


Israel

Antonio Magallán

Antonio Magallán

Antonio Magallán, periodista y estratega digital con más de 7 años de experiencia en posicionamiento web (SEO) y ecosistemas editoriales con estudios en Ciencias de la Comunicación y diplomados en estrategias de alcance y engagement por el Knight Center of Journalism in the Americas.

Formé parte del equipo de Candidatum y he desarrollado la estrategia SEO y participado en la dirección editorial de proyectos como Rodeo Capital, Saltillo360, Círculo de Oro (2023, 2024 y 2025) y ¡Saca Plan!. Actualmente, aporto mi experiencia a Vanguardia, donde me enfoco en potenciar la visibilidad digital y la relevancia informativa de diversos contenidos y productos digitales.

Soy un apasionado de la evolución del ecosistema mediático y la implementación de estrategias que garanticen la sostenibilidad y el alcance del periodismo en la era digital.

¿Tu contenido no se lee? Yo te ayudo a posicionarlo.

Selección de los editores
Señalan que lo ocurrido no fue un accidente, sino consecuencia de negligencia.

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto
Salas de cine en Saltillo registraron llenos durante el periodo vacacional

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia
El Gobierno de México elevó el estímulo fiscal al diésel a 81.2%, en medio de tensiones globales en el mercado petrolero. La medida busca contener el impacto del IEPS y estabilizar los precios al consumidor.

Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro
Durante esta temporada de Semana Santa, marcada por el aumento de visitantes en destinos de playa, comenzó a circular información sobre la presencia de una peculiar criatura marina.

Dragón azul: El peligroso animal que asustó a turistas en playas durante Semana Santa... ¿Qué es?
El monto, el parentesco y el tipo de operación determinan si debes declarar o no.

SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos
La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados.

¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante
Gabriela Jáquez celebró con UCLA la conquista del título nacional de la NCAA, tras coronarse en una histórica final del basquetbol colegial femenil en Estados Unidos.

Gabriela Jáquez hace historia: primera mexicana campeona de la NCAA con UCLA
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, muestra la Tierra, a la izquierda, desde la nave espacial Orion de la NASA mientras encendía sus motores rumbo a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.

La misión Artemis II se ubica a casi a mitad de su camino de hacer historia en el regreso a la Luna