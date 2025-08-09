Israel dice que se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza. ¿Qué significa?

La decisión de ampliar las operaciones en el enclave fue contraria a las recomendaciones de los militares. El gabinete de seguridad israelí aprobó la madrugada del viernes un plan del primer ministro Benjamín Netanyahu para ampliar la acción militar en Gaza, una decisión que contradecía la recomendación de sus militares. TE PUEDE INTERESAR: Ataques israelíes con bípers explosivos deja muchas personas heridas y con cicatrices profundas La oficina de Netanyahu dijo en un comunicado tras la reunión que el ejército israelí se iba a “preparar para tomar el control de Ciudad de Gaza”. Hamás indicó en un comunicado el viernes que resistiría cualquier ofensiva israelí, advirtiendo a Israel de que “no será un día de campo”. ¿POR QUÉ QUIERE ISRAEL CONTROLAR LA CIUDAD DE GAZA? Netanyahu dijo en entrevistas el jueves que una operación expandida garantizaría la seguridad de Israel, expulsaría a Hamás del poder y permitiría la devolución de los rehenes. El viernes, después de la reunión, su oficina dijo que el gabinete de seguridad había adoptado “cinco principios para concluir la guerra”, que incluían el desarme de Hamás, la devolución de los rehenes, la desmilitarización de Gaza, el establecimiento del control de seguridad israelí sobre el enclave y la creación de “una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina”. El anuncio de su oficina al parecer no llegó a afirmar que Israel tomaría el control total de la Franja de Gaza, como Netanyahu había dicho anteriormente que era su plan. ¿DÓNDE ESTÁ ACTUALMENTE EL EJÉRCITO ISRAELÍ? A casi dos años de iniciada la guerra, el ejército israelí afirma que controla alrededor del 75 por ciento de Gaza. Naciones Unidas afirma que más del 86 por ciento de Gaza se encuentra dentro de la zona militarizada israelí o bajo órdenes de evacuación.

La parte principal fuera de su control es una franja costera que se extiende desde Ciudad de Gaza en el norte hasta Jan Yunis en el sur. Muchos de los dos millones de palestinos de Gaza se han hacinado en tiendas de campaña, refugios improvisados y apartamentos en ese sector territorial. La oficina de Netanyahu dijo que el ejército se iba a preparar para tomar el control de Ciudad de Gaza mientras brindaba ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate. ¿QUÉ SIGNIFICARÍA PARA LA POBLACIÓN CIVIL? Para los civiles de Gaza, la posibilidad de que se intensifique la operación ha suscitado el temor de que mueran muchos más y de que sus condiciones de vida, ya de por sí miserables, empeoren aún más. La crisis humanitaria en Gaza es devastadora: muchas personas pasan días enteros sin comer, según Naciones Unidas. Numerosos gazatíes han sido desplazados más de una vez desde que comenzó la guerra, y más de 60.000 han muerto, según las autoridades de salud locales, que no distinguen entre civiles y combatientes. TE PUEDE INTERESAR: A través de videos de rehenes israelíes desnutridos, aumenta la presión sobre Netanyahu para un alto el fuego “Hablan de ocupar zonas abarrotadas de gente”, dijo Mukhlis al-Masri, de 34 años, quien abandonó su hogar en el norte de Gaza y se encuentra ahora en Jan Yunis, donde seis de sus familiares murieron en un reciente bombardeo. “Si lo hacen, habrá matanzas incalculables”. ¿CUÁNTO DURARÍA? Lo más probable es que el ejército tarde días o semanas en convocar a las fuerzas de reserva necesarias para incursionar en Ciudad de Gaza y en dar tiempo a la evacuación forzosa de decenas de miles de palestinos de las nuevas zonas de combate. Si el gobierno decide ir más lejos, el ejército cree que podría apoderarse de las partes restantes de Gaza en cuestión de meses. ¿QUIÉN GOBERNARÍA? Netanyahu dijo el jueves que Israel no buscaba ejercer autoridad permanente sobre Gaza. “No queremos quedarnos con ella”, dijo. “No queremos gobernarla. No queremos estar ahí como autoridad. Queremos entregársela a fuerzas árabes”. Los Estados árabes podrían estar dispuestos a participar en una fuerza internacional, posiblemente encargándose de la seguridad y la administración, tal vez con fuerzas de mantenimiento de la paz o contratistas extranjeros. Pero lo más probable es que deseen la aprobación, y la participación, de la Autoridad Palestina, que actualmente gestiona parte de Cisjordania y gobernaba en partes de Gaza antes de que Hamás llegara al poder en 2007.Fot