La economía de EU creció 2% de enero a marzo; la guerra en Irán nubla las proyecciones

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Internacional
/ 30 abril 2026
    La economía de EU creció 2% de enero a marzo; la guerra en Irán nubla las proyecciones
    El alza en precios de la canasta alimentaria en Estados Unidos han impactado directamente a la población estadounidense. VANGUARDIA

Los conflictos bélicos en el mundo están afectando los bolsillos de los ciudadanos promedio por el encarecimiento de bienes y servicios cotidianos como la gasolina

La economía de Estados Unidos se aceleró al inicio de 2026 y se expandió a un ritmo moderado del 2% de enero a marzo, después de recuperarse del cierre del gobierno federal de 43 días del otoño pasado. Pero las perspectivas están nubladas por la guerra con Irán.

El Departamento de Comercio informó el jueves que el Producto Interno Bruto —la producción nacional de bienes y servicios— repuntó tras una tibia expansión del 0.5% en los últimos tres meses de 2025. El gasto y la inversión del gobierno federal crecieron a una tasa anual del 9.3% en el primer trimestre, lo que añadió más de medio punto porcentual al PIB después de haber restado 1.16 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2025.

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El crecimiento del gasto de los consumidores, que representa el 70% de la actividad económica de Estados Unidos, se desaceleró al 1.6% en el primer trimestre desde el 1.9% al final de 2025. El gasto en bienes, incluidos alimentos y ropa, bajó ligeramente. El gasto en servicios se desaceleró.

Pero la inversión empresarial, probablemente impulsada por el gasto en inteligencia artificial, aumentó 8.7%. Un mercado de vivienda débil sigue lastrando la economía estadounidense. La inversión residencial cayó a un ritmo anual del 8%, la quinta baja trimestral consecutiva y la mayor desde finales de 2022. Excluida la vivienda, la inversión no residencial aumentó 10.4%, el mayor salto en casi tres años.

Un repunte de las importaciones, que aumentaron a una tasa anual del 21.4% de enero a marzo, recortó más de 2.6 puntos porcentuales del crecimiento del primer trimestre.

“Esta es una economía de dos velocidades”, escribió Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. “Las empresas y los inversionistas involucrados en la IA están al alza. Mientras tanto, los hogares de ingresos medios y moderados están batallando con los altos precios de la gasolina... El consumo se está desacelerando porque a la gente le cuesta gestionar todas sus facturas y está cada vez más preocupada por el futuro”.

Aun así, una categoría dentro de los datos del PIB que mide la fortaleza subyacente de la economía creció a un sólido ritmo del 2.5%, acelerándose desde el 1.8% del cuarto trimestre de 2025. Esta categoría incluye el gasto de los consumidores y la inversión privada, pero excluye rubros volátiles como las exportaciones, los inventarios y el gasto del gobierno.

El primer trimestre incluyó casi un mes de la guerra con Irán. Teherán ha bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Eso ha elevado los precios de la energía, alimentando la inflación y perjudicando a los consumidores. La Reserva Federal, al anunciar el miércoles que mantenía sin cambios su tasa de interés de referencia, citó “un alto nivel de incertidumbre” derivado del conflicto.

Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, ni siquiera se molestó en pronosticar el crecimiento del PIB del primer trimestre. “La verdad es que no tenemos ninguna base defendible para intentar proyectar cómo saldrán estos indicadores”, señaló Weinberg en un comentario el lunes. “La guerra del presidente Donald Trump con Irán ha llevado a un bloqueo total del estrecho de Ormuz. No sabemos cómo modelar el impacto de ese acontecimiento, ya que nunca hemos visto nada parecido”.

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