La embajadora de Canadá en EU anuncia que renunciará en pleno marco de la revisión del T-MEC

La embajadora de Canadá en Estados Unidos durante los últimos seis años dijo el martes que renunciará el año que viene mientras los dos principales socios comerciales planean revisar el acuerdo de libre comercio.

La embajadora Kirsten Hillman dijo en una carta que es el momento adecuado para nombrar a alguien que supervise las conversaciones sobre el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá que se revisará en 2026.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que Hillman “preparó las bases para Canadá en la próxima revisión” del acuerdo.

Carney señaló que es una de las embajadoras con más años de servicio en Estados Unidos en la historia de Canadá.

El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau nombró a Hillman en 2017. Fue la primera mujer designada para el cargo.

Hillman ayudó a liderar las negociaciones comerciales durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump y trabajó con funcionarios estadounidenses y chinos para lograr la liberación de dos canadienses detenidos en China.

El embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra, dijo en las redes sociales que Hillman ha sido un contribuyente “increíble y muy respetado” a la relación entre Estados Unidos y Canadá .

“Valoro tu amistad y te deseo todo lo mejor en tu próxima aventura. Te extrañaremos”, dijo Hoekstra.

Trump puso fin a las negociaciones comerciales con Carney en octubre después de que el gobierno provincial de Ontario publicara un anuncio antiaranceles en Estados Unidos, lo que molestó al presidente. Esto siguió a una ola de acritud, ya calmada, por la insistencia de Trump en que Canadá se convirtiera en el estado número 51 de EE. UU.

Cuando se le preguntó esta semana cuándo se reanudarían las negociaciones comerciales, Trump dijo: “Ya veremos”.

Canadá es uno de los países más dependientes del comercio del mundo, y más del 75% de sus exportaciones se destinan a Estados Unidos. La mayoría de las exportaciones a Estados Unidos están exentas por el acuerdo comercial T-MEC, pero dicho acuerdo está en revisión.

Carney pretende duplicar el comercio exterior durante la próxima década.

Aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, y también el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio a Estados Unidos y tiene 34 minerales y metales críticos que el Pentágono desea adquirir y en los que invierte para la seguridad nacional.