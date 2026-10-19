$!La extrema derecha de Francia aprovecha los disturbios que conmocionan al país

Agrupación Nacional, que lidera las encuestas a seis meses de las elecciones, se presentó como el partido mejor posicionado para restaurar la ley y el orden. Después de que estallaron disturbios este fin de semana en ciudades de toda Francia, su gobierno centrista culpó al principal partido de extrema izquierda y acusó a sus políticos de incitar la violencia. Ese partido culpó al gobierno y lo acusó de avivar la ira pública a través de años de mala gobernanza y mano dura policial.

¿Qué hizo el principal partidema derecha? Culpó a ambos y se puso en modo de campaña. “Estamos pagando por décadas de ser blandos con el crimen, de una autoridad débil, del desarme moral, psicológico y material de nuestras fuerzas de seguridad interna”, dijo Jordan Bardella, el presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, tras salir de una comisaría en el centro de París el domingo. Dijo que había ido allí para apoyar a los policías. Luego se dirigió a los “ciudadanos honestos” de Francia, quienes estaban conmocionados el domingo por los escaparates destrozados y los negocios incendiados, que habían destruido los alborotadores la noche anterior. Dijo que tenían un papel vital que desempeñar en la restauración de la estabilidad nacional. Y eso sería votando en las próximas elecciones por su partido. “La gente tiene que despertar ahora”, dijo Bardella. “Tienen que tomar las decisiones políticas correctas y, en cualquier caso, estamos listos para restaurar el orden en el país”.

El domingo fue un día de luto, conmoción y acusaciones en Francia. El día anterior, enormes protestas pacíficas por mejores condiciones escolares y contra el aumento del costo de vida se vieron eclipsadas por agitadores vestidos de negro que a menudo llevaban el rostro cubierto y cuya afiliación no era clara, que atacaron edificios gubernamentales y tiendas en todo el país y en ocasiones robaron vino o aparatos electrónicos. Para Agrupación Nacional, que se promociona como el partido de la ley y el orden, así como un defensor de la expulsión de migrantes no autorizados, el domingo también fue un día de oportunidad política. Faltan seis meses para unas elecciones presidenciales en las que la candidata del partido, Marine Le Pen, es la favorita para ganar. “La imagen de Francia que surge esta mañana, a la luz de toda la destrucción, les favorece bastante”, dijo Bruno Cautrès, un politólogo de Sciences Po, una universidad en París. “Podemos ver claramente que Agrupación Nacional no pierde aquí”.

Le Pen ha intentado desintoxicar al partido al forzar la salida de su fundador, su padre, Jean-Marie Le Pen, quien era tristemente célebre por hacer comentarios racistas, homófobos y antisemitas. Pero el partido nunca lo ha repudiado por completo, muchos de sus candidatos han hecho comentarios racistas o antisemitas y los principales jueces de Francia han mantenido su designación formal como un partido de extrema derecha. El enfoque del partido hacia los disturbios refleja cómo los grupos de extrema derecha en toda Europa se están presentando como la solución a diferentes tipos de desafíos sociales y gubernamentales. En julio, el gobierno de España perdió brevemente el control de las fronteras de un territorio español en el norte de África, lo que permitió una oleada de migrantes y le entregó al partido de extrema derecha del país, Vox, un nuevo tema sobre el cual hacer campaña. En Alemania, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, o AfD, está liderando las encuestas nacionales, en parte al canalizar la ansiedad sobre la identidad del país. En Francia esta semana, mientras Bardella criticaba el mantenimiento del orden del gobierno, Le Pen aprovechó el momento para criticar a Jean-Luc Mélenchon, el líder del principal partido de extrema izquierda, Francia Insumisa, y uno de sus principales rivales por la presidencia. Dijo que “las demandas sociales legítimas” habían sido “secuestradas por la extrema izquierda y la retórica de Jean-Luc Mélenchon” y sus colegas, a quienes acusó de fomentar el caos al “legitimar la violencia”, una acusación que el partido niega. Los disturbios llegaron en un momento delicado en Francia, en el que el país ya lidiaba con un abrumador déficit presupuestario y un Parlamento estancado donde ningún partido tiene mayoría. “Es seguro que la extrema derecha se beneficiará de esto”, dijo Alexis Veller, de 53 años, un cineasta que detuvo su motocicleta el domingo por la mañana para tomar fotos de las vitrinas rotas de los escaparates y las paredes con grafitis en el centro de París. “Somos un país muy fracturado”, dijo. “La situación es muy muy preocupante”. Los analistas políticos advirtieron que los seis meses que restan hasta las elecciones son mucho tiempo en la política, y que las motivaciones de los votantes son complejas y rara vez se enfocan en un solo tema.

Aun así, la violencia se alineó perfectamente con la imagen que Agrupación Nacional ha pintado durante mucho tiempo de una Francia que está dividida en dos y lucha por su supervivencia, dijo Vincent Martigny, un profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Niza Costa Azul. El partido ha retratado al país como dividido entre la Francia de los centros urbanos —llena de estudiantes woke y alborotadores, según dicen— y la “buena Francia” en el tranquilo campo, dijo. “Intentan oponer a estas dos Francias por una razón obvia, porque su electorado no está en los centros urbanos, ni en los suburbios, está claramente en esta otra Francia”, dijo Martigny, y agregó que “esto alimenta el sentimiento de decadencia, de declive”.

Si los disturbios ofrecen un impulso a largo plazo para el destino de Agrupación Nacional dependerá, en parte, de si las protestas continúan, dijo. El domingo por la noche, Le Pen publicó un discurso en video en el que pintó esta misma imagen de una Francia dividida. Fue filmada sentada detrás de un escritorio de madera, con la bandera francesa detrás de ella y las manos entrelazadas: la imagen de una presidenta en espera. “Condeno el aprovechamiento de esta ira por parte de matones que están sembrando el caos en las ciudades de Francia”, dijo. “En seis meses”, dijo, “el pueblo francés podrá elegir un camino diferente: el de la autoridad y la seguridad restauradas”.

Agrupación Nacional apoya a una fuerza policial más grande y fuerte, e hizo campaña en las elecciones legislativas de 2024 a favor de sentencias mínimas obligatorias y el fin de las sentencias reducidas, así como la construcción de más prisiones. También se comprometió a reducir en dos años la edad en la que los acusados pueden ser juzgados como adultos, a los 16 años, y a recortar los subsidios estatales a los padres de delincuentes juveniles. Desde que estalló la actual ola de protestas en las escuelas secundarias de los suburbios de clase trabajadora, Bardella ha condenado a los estudiantes que causan daños a las escuelas y ha expresado su apoyo a los policías heridos en enfrentamientos con los manifestantes. Al otro lado del Atlántico, el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance, que han expresado su apoyo a Le Pen en el pasado, se pronunciaron sobre los disturbios de una forma que amplificó las críticas de Agrupación Nacional. Aunque en gran medida se desconocen las identidades de los alborotadores vestidos de negro y con el rostro cubierto, los líderes estadounidenses retrataron los disturbios como causados por migrantes. “¡Francia arde!”, dijo Trump en las redes sociales. “La inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en sus corazones, ha destrozado a ese país que alguna vez fue grandioso. ¡Cierren sus fronteras y tomen el control, antes de que sea demasiado tarde!”. Vance culpó de la violencia a los “progresistas occidentales” que “importaron el tercer mundo a Francia y a otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron cuestiones fundamentales de asimilación y compatibilidad”. Agregó: “Espero que los estadounidenses estén prestando atención. Este es el futuro que los demócratas del Congreso buscan para su país”.

Dado lo impopular que es el gobierno de Trump en Francia, no estaba claro si esos mensajes ayudarían o perjudicarían a Agrupación Nacional. En la comisaría el domingo, Bardella fue confrontado por el legislador verde de la zona, Pouria Amirshahi, quien recorría su distrito electoral vistiendo la banda tricolor de un funcionario electo. Era escandaloso, dijo, que mientras él trabajaba, Bardella estuviera en campaña. “Pasan su tiempo, como pueden ver, frotándose las manos por esta violencia como si hubiera llegado su momento”, dijo Amirshahi.