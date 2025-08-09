Las reuniones entre Putin y los presidentes de EU, de la cooperación a la confrontación

NUEVA YORK- Pero a medida que aumentaron las tensiones entre Moscú y Occidente tras la anexión ilegal de la península de Crimea en Ucrania en 2014 y las acusaciones de interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016, estas reuniones se volvieron cada vez menos frecuentes, y su tono parecía menos amistoso. Esto es lo que se debe saber sobre las reuniones pasadas entre presidentes de Rusia y Estados Unidos: TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué para Putin, la cumbre con Trump es clave para asegurar sus objetivos en Ucrania? PUTIN Y BIDEN Putin y Joe Biden se reunieron solo una vez mientras ocupaban la presidencia, en Ginebra en junio de 2021. Rusia estaba acumulando tropas en la frontera con Ucrania, donde grandes extensiones de tierra en el este habían estado ocupadas durante mucho tiempo por fuerzas respaldadas por Moscú; Washington acusó repetidamente a Rusia de ciberataques. El Kremlin estaba intensificando su represión interna contra la disidencia, encarcelando al líder opositor Alexei Navalny meses antes y reprimiendo duramente las protestas que exigían su liberación. Putin y Biden hablaron durante tres horas, pero no surgieron avances de la reunión. Los dos intercambiaron expresiones de respeto mutuo, pero reafirmaron firmemente sus visiones marcadamente diferentes sobre todos los temas mencionados.

Volvieron a hablar por videoconferencia en diciembre de 2021 a medida que aumentaban las tensiones sobre Ucrania. Biden amenazó con sanciones si Rusia invadía Ucrania, y Putin exigió garantías de que Kiev no se uniría a la OTAN, algo que Washington y sus aliados dijeron que era inaceptable. Otra llamada telefónica entre los dos se produjo en febrero de 2022, menos de dos semanas antes de la invasión a gran escala. Luego, los contactos de alto nivel se detuvieron abruptamente, sin conversaciones divulgadas públicamente entre Putin y Biden desde la invasión. PUTIN Y TRUMP Putin se reunió con Donald Trump seis veces durante el primer mandato del estadounidense, en y al margen de las reuniones del Grupo de los 20 (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), pero más famoso en Helsinki en julio de 2018. Fue allí donde Trump se paró junto a Putin y pareció aceptar su insistencia en que Moscú no había interferido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 y cuestionó abiertamente la firme conclusión de sus propias agencias de inteligencia. Sus comentarios fueron una ilustración clara de la disposición de Trump a trastocar décadas de política exterior de Estados Unidos y sacudir a los aliados occidentales en servicio de sus preocupaciones políticas. "Tengo gran confianza en mi gente de inteligencia, pero les diré que el presidente Putin fue extremadamente fuerte y poderoso en su negación hoy", dijo Trump. "Él simplemente dijo que no es Rusia. Diré esto: no veo ninguna razón por la que lo sería". PUTIN Y OBAMA El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con Putin nueve veces, y hubo 12 reuniones más con Dimitri Medvedev, quien fue presidente en 2008-2012. Putin se convirtió en primer ministro en un movimiento que le permitió restablecer los límites del mandato presidencial de Rusia y postularse nuevamente en 2012. Obama viajó a Rusia dos veces, una para reunirse con Medvedev en 2009 y nuevamente para una cumbre del G20 en 2013. Medvedev y Putin también viajaron a Estados Unidos.