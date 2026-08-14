Luigi Mangione se declara culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangion, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024, se declaró este viernes culpable de la muerte del CEO durante una vista en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. El señalado, de 28 años, mantuvo su inocencia pese a estar incriminado por numerosas pruebas, incluyendo vídeos de seguridad y escritos que detallaban su odio hacia el sistema de seguros de Estados Unidos, pero hoy detalló haber buscado información sobre la conferencia a la que asistía Thompson el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Manhattan. “Disparé al señor Thompson y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal”, afirmó el sujeto con serenidad ante la jueza federal Margaret Garnett mientras lo miraban fijamente en silencio varios familiares de la víctima, incluyendo su esposa, su madre y un hermano.

Hasta ahora, Mangione -que está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn- se había declarado inocente de los cargos federales y estatales, y se esperaba que el sujeto fuera juzgado en un tribunal federal en enero por los dos cargos de acoso relacionados con el asesinato del director ejecutivo. En el caso federal, el joven está acusado de asesinato. Según los expertos legales, la Fiscalía del caso estatal puede argumentar que aún es posible procesar a Mangione, dado que los cargos del estado de Nueva York se refieren a un daño distinto, el de homicidio. Sus cargos federales son más graves y no tienen la opción de libertad condicional, mientras que su cargo de asesinato estatal puede llevar a una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Los abogados de Mangione han planteado reiteradamente el argumento de la doble incriminación; incluso el propio Mangione lo hizo ante el tribunal en febrero, cuando dijo: “Uno más uno son dos: doble incriminación, bajo cualquier definición basada en el sentido común”. Sin embargo, hasta ahora sus esfuerzos por detener el juicio estatal no han prosperado.

UNITEDHEALTCARE Y FAMILIA DE CEO AGRADECEN QUE SE HAGA JUSTICIA La empresa y la familia del ejecutivo asesinado en el centro de Nueva York en 2024, Brian Thompson, agradecieron este viernes a las autoridades estadounidenses su búsqueda de “justicia” después de que el acusado, Luigi Mangione, admitiera su culpabilidad ante un tribunal federal, dando un giro definitivo al caso. “Brian Thompson perdió la vida prematuramente a causa de un acto de violencia que devastó a todos quienes lo conocían y lo querían”, dijo en un comunicado a medios la empresa UnitedHealth, matriz de la aseguradora que dirigía el fallecido, UnitedHealthcare, tras la breve vista judicial en la que se presentaron trabajadores y familiares del fallecido. “Estamos agradecidos a las fuerzas del orden por llevar al asesino de Brian ante la justicia, y seguimos pensando en la familia y los seres queridos de Brian durante estos momentos difíciles”, agregó la firma. “Aunque nada aliviará el dolor de perderlo, estamos agradecidos de que el sistema de justicia federal haya responsabilizado a la persona autora de este atroz acto. Ahora esperamos que el tribunal garantice que la sentencia refleje la gravedad de este crimen”, declaró también la familia.

La sentencia fue fijada el 18 de diciembre, pero está pendiente otro caso estatal por el asesinato de Thompson cuyos cargos enfrentan a Mangione a entre 25 años y cadena perpetua, y que la defensa ha solicitado desestimar este mismo viernes bajo el argumento de que está sujeto a un doble encausamiento. El asesinato de Thompson ocurrió en Midtown Manhattan, una de las zonas más concurridas de Estados Unidos y los casquillos de bala hallados en la escena del crimen estaban inscritos con las palabras: “negar”, “defender” y “deponer”, lo que indica el odio hacia la industria de los seguros médicos en el único país desarrollado que no ofrece atención médica universal. Mangione, que proviene de una familia rica, fue a una prestigiosa escuela privada y a la universidad. Tuvo una lesión de espalda y una posterior cirugía de fusión espinal en 2023, pero los informes sugieren que la cirugía pudo haber sido deficiente, lo que le provocó dolor persistente y complicaciones. (Con información de EFE)